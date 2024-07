Búsqueda de Loan: hallaron restos de sangre en la camioneta de los detenidos

Loan Danilo Peña.jpg Loan Danilo Peña

En un principio, los investigadores consideraron que el resultado positivo del análisis de luminol podía estar relacionado a restos de óxido. Sin embargo, la Policía Federal determinó en el peritaje que puede tratarse de sangre. Resta la realización de estudios complementarios para asegurar si el reactivo respondió a sangre humana o de algún animal.

Los resultados preliminares del peritaje también arrojaron la existencia de hundimiento en una de las chapas de la camioneta, lo que resulta coincidente con la posibilidad de impacto y arrastre. En caso de dar positivo por sangre humana, restará una nueva pericia de ADN para determinar si se trata de restos de Loan Danilo Peña.

El análisis a la camioneta era clave y fue ordenado por la Justicia luego de que Laudelina declarara que Loan Danilo Peña había sido atropellado por Pérez y Caillava.

Cabe recordar que las pruebas mediante la técnica de odorología forense dieron positivo de forma parcial en la camioneta y de forma total en el auto con el cual Pérez y Caillava se trasladaron al día siguiente a Chaco.

Piden que Laudelina declare ante la Justicia Federal: los motivos

María Victoria Caillava y Carlos Pérez fueron detenidos por la desaparición de Loan.

Laudelina Peña, tía de Loan Danilo Peña, denunció que el nene de 5 años fue atropellado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava tras el almuerzo familiar en la casa de la abuela del nene en Corrientes. Sin embargo, la mujer prestó su testimonio ante la Justicia provincial y no ante la Federal, donde ahora se lleva adelante la investigación del caso.

Ante esto, los abogados Jorge Monti y Marcelo Hanson, representan al matrimonio de Daniel Ramírez y Mónica del Carmen Millapi, realizaron una presentación formal para que la mujer preste declaración testimonial ante la Justicia Federal.

Hanson explicó que el pedido para que Laudelina declare como te testigo ya lo hicieron el pasado martes 18 ante la justicia provincial, pero “el juzgado nunca la llamó”.

El pedido de una nueva declaración se basa en contradicciones que tuvo Laudelina respecto a algunas versiones que había dado sobre los hechos.

“Con todas las declaraciones que se hicieron ya no hay consistencia para que mis defendidos sigan detenidos. Ya no hay una imputación firme contra ellos”, detalló el abogado en declaraciones a TN.

Los fiscales Mariano de Guzmán y sus colegas Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, estos dos últimos a cargo de la PROTEX, el área de la Procuración que investiga delitos de trata, pidieron la detención de Laudelina por encubrimiento, pero la jueza del caso, Cristina Pozzer Penzo, rechazó la medida.

Laudelina: "Vi cómo alzaba a Loan desvanecido"

Laudelina Peña, tía de Loan Danilo Peña Laudelina Peña, tía de Loan Danilo Peña

La investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña dio un giro inesperado este fin de semana luego de la denuncia de Laudelina Peña, tía del pequeño de cinco años y pareja de Antonio Benítez, también.

En su declaración ante la Justicia provincial, Laudelina sostuvo que María Victoria Caillava y Carlos Pérez atropellaron a Loan y luego enterraron su cuerpo en el monte.

La tía de Loan relató que escuchó un golpe a unos 100 o 200 metros proveniente de la camioneta Ford Ranger blanca que manejaba Pérez, en la que Caillava iba de acompañante, luego del famoso almuerzo en la casa de la abuela de Loan, ubicada en un paraje rural de la localidad de 9 de Julio.

Siguiendo su relato, Laudelina relató que se dio vuelta ante el grito y el golpe y vio a Caillava bajarse del vehículo en el camino que va hacia la ruta. "Yo vi cómo alzaba a Loan desvanecido", confesó.

"Horas después, Caillava me llamó por teléfono y me amenazó. Me dijo 'esperame que voy'. Vino y me dio una zapatilla. Me pidió que plantara la zapatilla en algún lugar. Fui yo la que la tiró, porque me amenazó", declaró la tía de Loan.