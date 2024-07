Caso Loan Danilo Peña: el excomisario Walter Maciel es trasladado a la cárcel de Marcos Paz

traslado maciel

Qué dijo Walter Maciel en su primera indagatoria

El excomisario de la localidad correntina de 9 de Julio aseguró que está "detenido de forma injusta" y remarcó que está "preparado para ser policía, no un preso".

Durante la primera indagatoria que le tomó la jueza Cristina Pozzer Penzo, el Jefe Policial se declaró inocente de las acusaciones en su contra, que hasta el momento son "sustracción y ocultamiento", y apuntó contra Laudelina Peña.

"Insisto en esto, para mí Benítez y Laudelina tenían algo que ver. El padre no lo salió a buscar, la madre sí. Eso, conforme a mi experiencia, me llamó la atención", afirmó.

Y añadió: "Hasta el momento de mi detención no pudieron certificar el horario exacto en que desaparece. ¿Cómo es que hablan con todo el mundo, menos con la policía? Resulta que no tenían señal para hablar con la policía. Laudelina mintió desde el día uno".

El comisario manifestó: "¿Por qué preguntaba dónde estaba la zapatilla si a simple vista no se veía nada?, pero para el fiscal, el comisario era encubridor. Pero ahora peor, porque me dicen que soy coautor. Si no fuera por la contención que recibo, hoy debería estar muerto".

"Quiero trabajar y colaborar, porque se han dicho millones de mentiras. Estoy preparado para ser policía, no un preso, sigo pensando en esa pobre criatura y pienso en el dolor del padre y la madre. Quiero que aparezca la criatura. Soy inocente, lo sostengo. Estoy detenido de forma injusta", aseveró.