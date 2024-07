Caso Loan Danilo Peña: El testimonio de una vecina que complica a Victoria Caillava

En ese contexto, la mujer relató que esperó su turno para ser atendida y en el pasillo del hospital vio a la exfuncionaria municipal junto a Alicia, la enfermera que confirmó ser la propietaria de dos celulares que se encontraron tirados en los últimos días.

"Victoria estaba adentro y se la escuchaba conversar con la enfermera pero en ningún momento la escuché toser", sostuvo la vecina, desmintiendo la versión de Caillava que declaró ante la Justicia que esa noche acudió al centro de salud porque estaba con un ataque de tos.

Y agregó: "Yo estaba al lado de la puerta y ella sale y me toca ingresar a mi con mi nena. Sale normal, no tenía nada. Le tocó los cachetes a mi hija y dice 'hay otra enfermita' y se va".

"A Pérez le molestó mi presencia ahí. Quizás para él le pareció que yo estaba escuchando a lo que hablaban", comentó Daisy, que dijo que el excapitán de la Armada estaba esperando en la camioneta blanca y notó su incomodidad.

Por último, la vecina de 9 de Julio reveló que, luego de ese cruce en el hospital, la enfermera se presentó en su lugar de trabajo de Daisy: "Me dijo que quería hablar conmigo para corroborar su versión de que a Victoria se la escuchó toser y que yo fui la única personas que estuvo esa noche ahí. Yo le dije que ya había ido a declarar a la Fiscalía y di mi versión. No puedo salir en su defensa porque no la escuché toser", subrayó.

