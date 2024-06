Habló el hermano de Loan: "Hay muchas cosas que no coinciden"

Respecto a la detención de Antonio, el tío de Loan, expresó “no teníamos diálogo con él”. En cuanto a la pareja, remarcó: “Los conozco de vista, no somos familia ni amigos, nunca tuvimos trato ni nada por el estilo”.

Detalló que la zapatilla fue encontrada por la esposa de su tío: “Ella me confirmó que era la zapatilla, que no quiso tocarla ni sacarla de donde estaba para que no se perdieran las huellas”.

MARIANO, hermano de LOAN

“Yo no sospecho de nadie porque no tengo un dato certero para comprobar que ellos pueden llegar a ser los culpables. Respeto al otro lado de la familia, hasta no tener un dato cierto no puedo culpar a nadie”, expresó aunque sembró dudas: "Es todo raro. Capaz quisieron ir a buscar las naranjas y después hay que hacerse preguntas de por qué, cómo y en qué momento (desapareció Loan)".

"Loan es un chico vivo, con mucha energía, hablador, gritón. Si hubiesen avisado en el primer momento que él desapareció, lo hubiesen llamado y él hubiese escuchado", remarcó y agregó: "Hay muchas cosas que no coinciden, que no cierran. Hay que volver investigar y re investigar hasta que todo coincida. Es todo raro que se haya perdido y qué no haya respondido a los llamados. Estamos buscando un un por qué un cómo… pero hay que investigar e investigar".

busqueda loan

Este lunes Ejército, Gendarmería y Policía Federal se sumaron a la búsqueda junto a rescatistas que trabajan con perros y drones. Los rastrillajes se están realizando sobre la Ruta 23 que divide la casa de la abuela de Loan y hasta el lugar donde fueron a buscar las naranjas: “Yo hice el trayecto donde se encontró las zapatillas y es un lugar muy sucio, hay caminitos y pisadas de animales, traté de transitar por ahí, pero es muy sucio, y es difícil que él camine solo, pero capaz se puede pensar que él estuvo asustado y pudo haber caminado por ese monte y pastizales”, relató Mariano Peña.

Marino volvió a remarcar que, en caso que se hubiera perdido, “hubiera retrocedido y pedido ayuda”. “También me llama la atención que él, cuando llegó a la ruta no caminara por ahí, de un lado o para el otro, en vez de cruzar como se dice”, dejó expuesta sus dudas.

“Lo único que queremos es encontrar a Loan y después veremos en responder las preguntas de por qué, cómo pasó”, concluyó.

José y María, padres de Loan: “Sospechamos que alguien se lo llevó”

José Peña y María Noguera hablaron a cuatro días de la desaparición de su hijo, Loan, el menor de 5 años que fue visto por última vez cuando salía de la casa de su abuela acompañado por su tío y otra pareja conocida de éste.

“Sospechamos que alguien se lo llevó”, sostuvo la madre del nene en diálogo con C5N.

El padre indicó que están esperando novedades mientras se lleva a cabo una ardua búsqueda para dar con el paradero del menor y también remarcó sospechas sobre la desaparición: “Él es chiquito, va a llorar, gritar, no se puede ir solo”.

Loan estaba de visita en la casa de su abuela acompañado por su padre, su tío y otras personas. Tras el almuerzo, el menor salió de la vivienda acompañado por otros tres menores y tres adultos. “Estuvimos comiendo todos juntos. Cuando terminó la comida, se levantaron y se fueron. Pensé que habían salido acá nomas, acá hay plantas de naranja”, detalló José sobre aquel mediodía del jueves cuando el nene desapareció.

Respecto a su cuñado y la pareja ahora detenidos, reclamó: “No me preguntaron si podían llevarse a Loan. Él no conoce nada porque es la primera vez que viene, llegamos a caballo. ¿Por qué no me avisaron?”.

“Salí a buscarlo, me encontré a mi cuñado y le pregunté cómo tres adultos habían perdido a la criatura, para dónde se había ido. Y no lo pudimos encontrar”, recordó y enfatizó: “Me pareció raro porque no hubo un ruido, nada”.