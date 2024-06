Todos los detalles de la denuncia de Laudelina, la tía de Loan Danilo Peña: “Caillava me amenazó”

"Caillava vino y me amenazó", dijo Laudelina frente al fiscal provincial Gustavo Robineau, que se dio en el marco de una denuncia que realizó el viernes por la noche acompañada de su abogado, el Dr. José Fernández Codazzi, según contó Paulo Kablan en C5N.

detalles laudelina kablan.mp4

En la declaración, la mujer relató que sintió un golpe a unos 100 o 200 metros proveniente de la camioneta Ford Ranger blanca que manejaba Pérez, en la que Caillava iba de acompañante, luego del famoso almuerzo.

Siguiendo su relato, Laudelina dice que se dio vuelta ante el grito y el golpe y vio a Caillava bajarse del vehículo en el camino que va hacia la ruta. "Yo vi cómo alzaba a Loan desvanecido", confesó.

"Horas después, Caillava me llamó por teléfono y me amenazó. Me dijo 'esperame que voy'. Vino y me dio una zapatilla. Me pidió que plantara la zapatilla en algún lugar. Fui yo la que la tiró, porque me amenazó", declaró la tía de Loan.

Qué decía Laudelina antes de declarar que Loan Danilo Peña murió atropellado

Cuatro días después de la desaparición de Loan, Laudelina habló por C5N y dio una versión totalmente diferente. "Hicimos el recorrido buscando y no lo encontramos", empezó diciendo. "Loan había salido con una naranja pelada para su casa y ahí después nos enteramos que desapareció", contó la mujer.

Después reveló que la zapatilla la encontró ella. "Esa pista la tenían desde el jueves en la noche, busqué ahí y la encontré en el fondo del campo siguiendo las huellas", dijo. Cuando le preguntaron sobre que habría pasado con su sobrino, la mujer contestó: "No sé, es muy raro esto".

laudelina antes de declarar accidente.mp4

Además manifestó que cree en su marido, quien está detenido por la desaparición de Loan, pero sembró dudas sobre la culpabilidad de la madre del pequeño. "Esa noche todos nos movíamos pero ella se quedó en su casa, me llamó la atención que no salga a buscarlo. Yo por mis hijos voy hasta el fondo de la tierra", aseguró.

Asimismo contó que su celular no fue peritado pero si y allanaron su casa. "Buscaron por todos lados acá, mi celular no lo revisaron".