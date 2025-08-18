Loma Hermosa: prestamista salió a la calle con una ametralladora a amenazar a la gente que le debía plata
Un vecino de Loma Hermosa, provincia de Buenos Aires, hacía préstamos ilegales y luego amedrentaba a sus deudores. Lo atraparon en un video.
Un hombre de 44 años fue detenido en las últimas horas tras aterrorizar a sus vecinos en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero, donde lo grabaran caminando por la calle armado con una ametralladora con la que pretendía amedrentar a las personas que le debían dinero.
El hombre fue identificado como Julio Javier Santa Cruz, un prestamista a quien los vecinos grabaron desde una terraza cuando caminaba por la calle Tucumán al 600 en Loma Hermosa, informó el sitio Primer Plano Online.
Fuentes de la investigación indicaron al sitio que el hombre "fue a buscar a la casa a un joven que mantenía una deuda de dinero con él a raíz del otorgamiento de préstamos informales".
Como si la visita inesperada no fuese suficiente, Santa Cruz dejó en la vía pública una serie de hojas impresas con mensajes intimidatorios. Esas amenazas por escrito servirán ahora para armar la causa en su contra.
La secuencia fue registrada y reportada por vecinos. Después de varias llamadas al 911 para alertar de la situación el caso llegó a la fiscal Diana Mayko, de la UFI N° 7 de San Martín, quien ordenó un allanamiento de urgencia en una vivienda de la calle Uspallata al 10300, también en Loma Hermosa.
En el mismo día la Policía bonaerense encontró a Santa Cruz en esa vivienda todavía vestido con la misma ropa que se ve en el video que se hizo viral de su recorrida. En el mismo operativo quedó detenido su hermano Roberto, de 42 años.
Los efectivos policiales incautaron cuatro teléfonos celulares, tres municiones calibre .38 y las hojas con amenazas a los deudores, lo que indica que los hermanos preparaban otra recorrida.
La causa quedó caratulada como “amenazas agravadas por el uso de arma de fuego no encontrada", porque la ametralladora del video no apareció en la casa de los hermanos Santa Cruz.
