Habló el padre del chico acosado por un anciano en Lomas de Zamora

El hombre comentó que tras la charla con su hijo, fue hasta la plaza a buscar al acosador, hecho que se viralizó: "Lo busqué y le pregunté qué tenía que hacer mi hijo para ganarse 100 pesos. En ese momento, amenazó con sacar un arma, tenía una botella de cerveza entre las piernas y se notaba que estaba mal, ebrio".

Al ser consultado sobre la versión que lanzó el acosador, quien apuntó que le había pedido al chico que junte unas hojas, el hombre remarcó: "Es mentira. Un chico salió de testigo de todo lo que pasó. El hombre no es cuidador de la plaza, era un óptico muy conocido de la zona y no necesita trabajar", agregó.

Luego de realizar la denuncia formal, la policía aprehendió al anciano durante unas horas, pero cuando recuperó la libertad volvió a la plaza esa misma noche. Según trascendió, se sabía que el anciano iba a la plaza a decirle cosas a los chicos y chicas que pasan por ahí.

Ante esto, Sergio manifestó: "No tengo conocimiento de que haya otras denuncias. Me enteré por redes que el señor vive a cuatro cuadras de la plaza. Esta es una zona donde hay muchos colegios. Mi hijo hoy no quería ir al colegio porque tenía miedo de pasar por la plaza o encontrárselo en la calle", señaló.