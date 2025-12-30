Los alertadores posteos de la víctima en redes sociales antes del femicidio en Lomas del Mirador
Janet Karina Arotinco Palomino fue asesinada el domingo pasado mientras paseaba a su perro, tras lo cual tomaron relevancia sus posteos en redes sociales.
La Policía bonaerense intenta esclarecer el femicidio de Janet Karina Arotinco Palomino, una mujer de 44 años que fue ejecutada el domingo pasado cuando paseaba a su perro por Lomas de Mirador, partido de La Matanza.
Tras el crimen los investigadores empezaron a analizar los últimos posteos de la víctima en redes sociales, y así encontraron indicios de que habría vivido una "una relación sentimental conflictiva".
El otro protagonista de esa "una relación sentimental conflictiva" sería Manuel Alberto Norry, de 46 años, quien fue detenido este lunes en su casa de Lomas del Mirador tras haber sido identificado en un video del femicidio.
A él estarían dedicados los posteos de Instagram de hace dos o tres semanas en los que Arotinco Palomino decía que estaba "sola... pero segura", y expresaba con sendas autofotos que "ser dueña de tu historia es un acto de amor propio".
Las fotos habían sido publicadas en Instagram entre el 9 y 10 de diciembre de 2025, lo que da la pauta de un fin de año cargado de tribulaciones para la mujer de nacionalidad peruana que estaba radicada en la Argentina y era amiga de una pariente de Norry.
Pero ella había decidido vivir "sin dudas, sin miedos, sin ansiedad", como decía en Instagram, donde también reconoció: "El dolor que sentimos hoy es la fortaleza de tú y yo del futuro".
El domingo pasado Arotinco Palomino volvió de bailar en un boliche de Liniers al que había ido con la pariente de Norry y decidió sacar a pasear a su perro.
Eran poco más de las 7 de la mañana cuando fue interceptada por un hombre en la calle Huergo al 1600, entre Alicia Moreau de Justo y Roque Sáenz Peña, en la mencionada localidad del partido de La Matanza.
La mujer murió tras sufrir una lesión de 12 centímetros de largo en el cuello, es decir, tras ser degollada.
Personal de la DDI de La Matanza sigue en la investigación del femicidio de Arotinco Palomino bajo las órdenes del fiscal de Homicidios Adrián Arribas.
