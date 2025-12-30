Los alertadores posteos de la víctima en redes sociales antes del femicidio en Lomas del Mirador

Pero ella había decidido vivir "sin dudas, sin miedos, sin ansiedad", como decía en Instagram, donde también reconoció: "El dolor que sentimos hoy es la fortaleza de tú y yo del futuro".

El domingo pasado Arotinco Palomino volvió de bailar en un boliche de Liniers al que había ido con la pariente de Norry y decidió sacar a pasear a su perro.

Eran poco más de las 7 de la mañana cuando fue interceptada por un hombre en la calle Huergo al 1600, entre Alicia Moreau de Justo y Roque Sáenz Peña, en la mencionada localidad del partido de La Matanza.

La mujer murió tras sufrir una lesión de 12 centímetros de largo en el cuello, es decir, tras ser degollada.

Personal de la DDI de La Matanza sigue en la investigación del femicidio de Arotinco Palomino bajo las órdenes del fiscal de Homicidios Adrián Arribas.