Femicidio en La Matanza: un hombre golpeó a su novia y la mató tras atropellarla con su camión
La pareja había comenzado la pelea dentro del vehículo y en un agónico video de tres minutos se ve la escalada de violencia de género que culminó en femicidio.
En las fechas importantes, como lo son las fiestas de fin de año, aumentan los casos de violencia de género e intrafamiliar, pero esta semana la escalada llegó a un punto culminante en La Matanza, donde un camionero mató a su novia tras atropellarla con su vehículo. El hombre quedó detenido por el femicidio.
La secuencia se desarrolló pasadas las 18 del martes pero se volvió viral este miércoles, en víspera de Navidad, con la difusión de un video registrado por las cámaras de seguridad del Municipio de La Matanza que dura tres minutos y muestra los momentos previos al femicidio.
En la grabación se puede notar cuando la víctima, identificada como María Luzmar Caiti Rivero, forcejea con su pareja y luego recibe vrios golpes, patadas y empujones que la dejan en el suelo cerca del cruce de Circunvalación y Del Cultivo, no muy lejos del Mercado Central.
María Luzmar, de 36 años, era de nacionalidad boliviana. Su pareja manejaba un camión Volvo 420 con patente de Bolivia que estaba cargado de bananas, posiblemente con destino al Mercado Central.
Pero antes de poner un pie en el mercado se produjo el ataque del camionero a su mujer, tras lo cual un testigo llamó a la Policía mientras el resto del público miraba atónito.
Para cuando llegó la Policía, María Luzmar ya había fallecido. Los efectivos encontraron al camionero retenido por otras personas que habían visto la secuencia y eventualmente reaccionaron e intervinieron.
El caso quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, de la UFI Temática de Homicidios de La Matanza, quien ordenó la detención del camionero y lo imputó por homicidio agravado por el vínculo.
El camionero, que exhibía señas de estar alcoholizado al momento de cometer el femicidio, quedó detenido a disposición de la Justicia en una dependencia policial bonaerense.
Mientras tanto, la Justicia investigará no sólo la grabación sino también el estado del camión, que fue secuestrado en el operativo. También se asume que habrá un informe de autopsia al cuerpo de María Luzmar.
