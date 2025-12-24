Femicidio en La Matanza: un hombre golpeó a su novia y la mató tras atropellarla con su camión

Para cuando llegó la Policía, María Luzmar ya había fallecido. Los efectivos encontraron al camionero retenido por otras personas que habían visto la secuencia y eventualmente reaccionaron e intervinieron.

El caso quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, de la UFI Temática de Homicidios de La Matanza, quien ordenó la detención del camionero y lo imputó por homicidio agravado por el vínculo.

El camionero, que exhibía señas de estar alcoholizado al momento de cometer el femicidio, quedó detenido a disposición de la Justicia en una dependencia policial bonaerense.

Mientras tanto, la Justicia investigará no sólo la grabación sino también el estado del camión, que fue secuestrado en el operativo. También se asume que habrá un informe de autopsia al cuerpo de María Luzmar.