Los celulares más vendidos del 2025 y cuál conviene según tu necesidad
La nueva generación de celulares premium ya está en el país y los modelos insignia comenzaron la competencia entre ellos.
Samsung y Apple se ha convertido en los reyes del mercado. Sin embargo, existen varias empresas que compiten fuertemente, e incluso, los superan en apartados y aspectos clave.
En el dinámico y competitivo mercado de celulares de la Argentina, Xiaomi se posicionó como un jugador clave, ofreciendo una amplia gama de dispositivos que cubren distintos segmentos de precio y necesidades.
Cuál conviene comprar según tus necesidades
Xiaomi Redmi 14c
Las características principales de este celular, el segundo más vendido en la categoría general de teléfonos móviles de Mercado Libre, son las siguientes:
- Precio: alrededor de 249.000 pesos.
- Pantalla LCD de 6.88".
- Cámara delantera de 13Mpx.
- Procesador Mediatek Helio G81 Ultra Octa-Core de 2GHz con 16GB de RAM.
- Batería de 5.160 mAh.
- Memoria interna de 256GB.
- Resistente a las salpicaduras.
- Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.
- Resistente al polvo.
Xiaomi Poco C75
Las características principales de este celular, el duodécimo más vendido en la categoría general de teléfonos móviles de Mercado Libre, son las siguientes:
- Precio: alrededor de 240.000 pesos.
- Pantalla de 6.88".
- Cámaras delanteras de 13Mpx.
- Batería de 5.160mAh.
- Memoria interna de 256GB.
- Con sensor de huella dactilar.
- Resistente al polvo.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro
Las características de este celular, el décimo cuarto más vendido en la categoría general de teléfonos móviles de Mercado Libre, son las siguientes:
- Precio: alrededor de 430.000 pesos.
- Memoria RAM: 8 GB.
- Pantalla AMOLED de 6.67".
- Cámara delantera de 32Mpx.
- Procesador Helio G100-Ultra Octa-Core de 2.2GHz con 8GB de RAM.
- Batería de 5.500mAh.
- Memoria interna de 256GB.
- Con sensor de huella dactilar
Ranking de celulares con mejores cámaras
Una buena cámara puede ser un factor clave a la hora de elegir un celular. Uuna compañía realizó un ranking de teléfonos para determinar cuál tiene la mejor. Y el número uno sorprendió a muchos.
Para DXOMARK, el celular con mejor cámara de la actualidad es el Huawei Pura 80 Ultra. Tras analizar sus características, los especialistas le dieron 175 puntos, marcando un nuevo récord y desplazando de la cima al anterior líder, el Oppo Find X8 Ultra, que obtuvo 169 puntos.
Los especialistas destacaron que el celular de la marca china ofrece una calidad de imagen excepcional en cualquier situación. Destaca en el modo foto, con exposiciones brillantes y precisas, incluso en escenas con poca luz, una reproducción del color realista gracias al sensor multiespectral, así como a un sistema de autoenfoque rápido y fiable.
La apertura variable brinda mayor flexibilidad al capturar retratos de grupo, manteniendo la nitidez en todos los planos de profundidad. Los detalles son excepcionales, incluso en condiciones difíciles. El rendimiento del zoom es igualmente impresionante y supera a la competencia en ajustes de teleobjetivo. Las imágenes tomadas con altos niveles de aumento salen con detalles nítidos y colores consistentes.
Con Huawei como líder, el ránking de cámaras de celulares incluye a marcas como Google, Xiaomi y Apple, mientras que gigantes como Samsung y Motorola no pudieron entrar al top ten.
Así quedó la lista de los diez mejores, con su respectivo puntaje:
- Huawei Pura 80 Ultra– 175 puntos
- Oppo Find X8 Ultra– 169 puntos
- Vivo X200 Ultra– 167 puntos
- Huawei Pura 70 Ultra– 163 puntos
- iPhone 16 Pro Max – 161 puntos
- Google Pixel 9 Pro XL– 160 puntos
- Xiaomi 15 Ultra– 159 puntos
- Honor Magic6 Pro – 158 puntos
- iPhone 16 Pro– 157 puntos
- Oppo Find X8 Pro– 157 puntos
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario