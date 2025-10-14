Los celulares más vendidos del 2025 y cuál conviene según tu necesidad.

Precio: alrededor de 240.000 pesos .

. Pantalla de 6.88" .

. Cámaras delanteras de 13Mpx.

Batería de 5.160mAh .

. Memoria interna de 256GB.

Con sensor de huella dactilar.

Resistente al polvo.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Las características de este celular, el décimo cuarto más vendido en la categoría general de teléfonos móviles de Mercado Libre, son las siguientes:

Precio: alrededor de 430.000 pesos .

. Memoria RAM: 8 GB.

Pantalla AMOLED de 6.67" .

. Cámara delantera de 32Mpx.

Procesador Helio G100-Ultra Octa-Core de 2.2GHz con 8GB de RAM.

Batería de 5.500mAh.

Memoria interna de 256GB.

Con sensor de huella dactilar

Ranking de celulares con mejores cámaras

Una buena cámara puede ser un factor clave a la hora de elegir un celular. Uuna compañía realizó un ranking de teléfonos para determinar cuál tiene la mejor. Y el número uno sorprendió a muchos.

Para DXOMARK, el celular con mejor cámara de la actualidad es el Huawei Pura 80 Ultra. Tras analizar sus características, los especialistas le dieron 175 puntos, marcando un nuevo récord y desplazando de la cima al anterior líder, el Oppo Find X8 Ultra, que obtuvo 169 puntos.

Mejor camara

Los especialistas destacaron que el celular de la marca china ofrece una calidad de imagen excepcional en cualquier situación. Destaca en el modo foto, con exposiciones brillantes y precisas, incluso en escenas con poca luz, una reproducción del color realista gracias al sensor multiespectral, así como a un sistema de autoenfoque rápido y fiable.

La apertura variable brinda mayor flexibilidad al capturar retratos de grupo, manteniendo la nitidez en todos los planos de profundidad. Los detalles son excepcionales, incluso en condiciones difíciles. El rendimiento del zoom es igualmente impresionante y supera a la competencia en ajustes de teleobjetivo. Las imágenes tomadas con altos niveles de aumento salen con detalles nítidos y colores consistentes.

Con Huawei como líder, el ránking de cámaras de celulares incluye a marcas como Google, Xiaomi y Apple, mientras que gigantes como Samsung y Motorola no pudieron entrar al top ten.

Así quedó la lista de los diez mejores, con su respectivo puntaje: