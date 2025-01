Los cortes de luz en primera persona: el drama de vivir sin energía

Según detallan en el sitio web de Edesur - empresa concesionaria del servicio en ese área - la interrupción en el servicio de Media Tensión afecta a todos los usuarios de la Subestación 75-CORINA / R:075-2-26 / 075-2-26. La hora estimada de normalización del servicio está prevista para las 12.40.

cortes de luz

“A partir de las 17, después de la tormenta, nos quedamos sin luz. Aparentemente explotó el transformador de la otra cuadra y ahí empezaron los problemas. Además del corte de luz se corta el agua automáticamente”, comentó uno de los vecinos afectados en Monte Chingolo.

Otra de las vecinas se quejó por la falta de accionar de la empresa y los costos del servicio: “Cobran cualquier cosa. Acá somos muchos jubilados que cobramos la mínima. Estoy pagando entre 30 mil y 50 mil pesos. Llamás y no te dan respuesta, te dicen que esperes, que están en lista de espera. No vimos cuadrillas trabajando por la zona, ni siquiera vinieron a levantar la rama”.

“Bien no estamos. No solo es la incomodidad de tener agua. Hay una planta de cloacales que no está funcionando. La inseguridad también es importante, anoche tuve que dejar la camioneta afuera porque el portón es eléctrico y no pude entrar el auto. Es una sumatoria de muchas cosas. El tema de más importante, al no tener luz no tenemos baño ni agua. Esperemos que se solucione pronto y que no nos tengan siete como la última vez que estuvimos mucho tiempo sin luz”, relató otro de los damnificados.

Otro vecino recordó que hace cuatro años durante la misma época “reventó el transformador y estuvimos una semana sin luz. Lo cambiaron y nunca más aparecieron”.