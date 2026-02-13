Los herederos de Diego Maradona emitieron un comunicado contra Matías Morla
Los cinco hijos de Diego Maradona (Dalma, Giannina, Jana, Diego Jr. y Diego Fernando), confirmaron la disposición de la Justicia contra el abogado Matías Morla.
Los cinco hijos de Diego Maradona, Dalma, Giannina, Jana, Diego Jr. y Diego Fernando, emitieron este viernes un comunicado conjunto en el que confirmaron la disposición de la Justicia contra el abogado Matías Morla por administración fraudulenta de sus bienes y legado.
El mensaje en conjunto llega aproximadamente 10 días después de que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 43 ordenara la “prohibición de innovar y contratar” todo tipo de negocio vinculado a la marca Maradona en el marco de la causa contra el abogado Matías Morla, las hermanas del Diez Rita y Claudia, y los demás procesados involucrados en el caso.
El texto completo del comunicado de los hijos de Diego Maradona:
"Los herederos de Diego Armando Maradona, Dalma, Gianinna, Jana, Diego Jr. y Diego Fernando Maradona, desean advertir a la opinión pública en general, para que no sean defraudados en su buena fe, que la Excma. Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la República Argentina, en la causa Nro. 11.155 / 2021 denominada 'MORLA MATIAS EDGARDO Y OTROS S/ DEFRAUDACIÓN POR ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, DENUNCIANTES MARADONA DALMA NEREA Y OTRO' dispuso:
1. La prohibición de innovar y contratar respecto de todas las marcas relacionadas con el nombre, los pseudónimos y la representación de la imagen de Diego Armando Maradona en todas sus variantes que obren registradas a nombre de SATTVICA S.A. tanto en el país como en el exterior.
2. Los procesados, Matías Edgardo Morla, Christian Maximiliano Pomargo, Sandra Verónica Iampolsky, Sergio Alejandro Garmendia, Rita Mabel Maradona y Claudia Nora Maradona, (ya sea actuando por sí o por intermedio de cualquiera de sus apoderados, cesionarios o gestores) deberán abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de acto, contrato, negociación, acuerdo, promoción, publicación, trámite registral, cobro de dinero, etcétera, en relación con las aludidas marcas en cualquier país del mundo, como así también en torno a las acciones de SATTVICA S.A."
El juzgado "puso en autos" al Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI), “la prohibición de innovar y contratar, respecto de todas las marcas relacionadas con el nombre, los pseudónimos y la representación de la imagen de Diego Armando Maradona en todas sus variantes, a nombre de Sattvica S.A.” que esten registradas ante el ente.
Esta medida recae sobre los procesados, principalmente Matías Morla y dos hermanas de Diego Maradona, Rita y Claudia, a quienes se les indica que “deberán abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de acto, contrato, negociación, acuerdo, promoción, publicación, trámite registral y cobro de dinero, en relación a las aludidas marcas en cualquier país del mundo".
Matías Morla, Christian Maximiliano Pomargo y Sergio Alejandro Garmendia se encuentran acusados en calidad de coautores por el delito de defraudación y administración fraudulenta (artículos 45 y 173, inciso 7° del Código Penal y artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación).
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario