Los herederos de Diego Maradona emitieron un comunicado contra Matías Morla

El juzgado "puso en autos" al Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI), “la prohibición de innovar y contratar, respecto de todas las marcas relacionadas con el nombre, los pseudónimos y la representación de la imagen de Diego Armando Maradona en todas sus variantes, a nombre de Sattvica S.A.” que esten registradas ante el ente.

Esta medida recae sobre los procesados, principalmente Matías Morla y dos hermanas de Diego Maradona, Rita y Claudia, a quienes se les indica que “deberán abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de acto, contrato, negociación, acuerdo, promoción, publicación, trámite registral y cobro de dinero, en relación a las aludidas marcas en cualquier país del mundo".

Matías Morla, Christian Maximiliano Pomargo y Sergio Alejandro Garmendia se encuentran acusados en calidad de coautores por el delito de defraudación y administración fraudulenta (artículos 45 y 173, inciso 7° del Código Penal y artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación).