"Los mato a todos acá": brutal amenaza durante el robo a una panadería en Solano
Dos jóvenes armados ingresaron al comercio y se llevaron plata, celulares y una moto. A su paso, rompieron varias tortas sobre el mostrador.
Dos delincuentes armados llevaron a cabo un violento robo en una panadería de la localidad bonaerense de San Francisco Solano, partido de Quilmes, y amenazaron con asesinar a los empleados: “Los mato a todos acá”, gritó uno. Toda la secuencia quedó registrada en un video.
El hecho de inseguridad ocurrió el martes al mediodía en un comercio ubicado entre las calles 895 y 896, donde dos jóvenes ingresaron con total tranquilidad y a cara descubierta, simulando que eran clientes y que querían comprar una torta.
En un primer momento, le solicitaron a la empleada que le mostrara los productos de la vidriera y hasta salieron a la vereda para continuar con el engaño. Según se puede ver en las imágenes, en ese momento la mujer parece darse cuenta de las intenciones de los delincuentes y le hace una seña al otro empleado que estaba afuera para que entre al negocio.
Tras él entraron los dos ladrones, ya preparados para concretar el robo. Uno de ellos amenazó a la empleada y cruzó rápidamente detrás del mostrador, exigiéndole el dinero de la caja registradora. Mientras uno robaba el dinero, el otro la apuntaba con el arma: “Quedate quieta”, le advirtieron. La mujer no opuso resistencia en ningún momento. En medio de la secuencia, los delincuentes agarraron tres tortas y salieron, casi dispuestos a escaparse con lo robado.
Sin embargo, un detalle los hizo ingresar nuevamente al comercio y fue entonces cuando la situación se volvió aún más tensa.
Uno de los ladrones se dirigió a la parte trasera de la panadería, donde se encontraba el pastelero, y le exigió las llaves de la moto que estaba estacionada en la vereda. “¿Dónde están las llaves de la moto?”, le dijo en tono amenazante y comenzó a gritar: “¡Las llaves de la moto o los mato a todos acá, los mato a todos adentro!”.
Tras obtener las llaves, y luego de cuatro minutos de terror, los dos jóvenes escaparon a bordo de la moto robada y sin las tortas, las cuales dejaron destrozadas sobre el mostrador.
