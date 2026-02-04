"Los mato a todos acá": brutal amenaza durante el robo a una panadería en Solano

Uno de los ladrones se dirigió a la parte trasera de la panadería, donde se encontraba el pastelero, y le exigió las llaves de la moto que estaba estacionada en la vereda. “¿Dónde están las llaves de la moto?”, le dijo en tono amenazante y comenzó a gritar: “¡Las llaves de la moto o los mato a todos acá, los mato a todos adentro!”.

Tras obtener las llaves, y luego de cuatro minutos de terror, los dos jóvenes escaparon a bordo de la moto robada y sin las tortas, las cuales dejaron destrozadas sobre el mostrador.