Los trenes Sarmiento y Mitre están interrumpidos este fin de semana largo por obras
La suspensión de los servicios se da en el marco de la Emergencia Ferroviaria para realizar obras de infraestructura, renovación de vías y señalamiento.
Los de los trenes Sarmiento y del ramal Tigre del Mitre están interrumpidos este jueves y hasta el domingo inclusivo en el marco de la Emergencia Ferroviaria para realizar obras de infraestructura, renovación de vías y señalamiento.
Todos los servicios afectados volverán a su cronograma habitual el lunes.
El detalle de las interrupciones en los trenes Mitre y Sarmiento durante el fin de semana largo
- Tren Sarmiento ramal Once-Moreno interrumpido por completo durante los cuatro días del fin de semana largo.
- Tren Mitre ramal Retiro–Tigre interrumpido en su totalidad.
- Tren Mitre ramal José León Suárez con servicio limitado entre las estaciones José León Suárez y Belgrano R, sin llegar a la terminal de Retiro.
- Tren Mitre ramal Bartolomé Mitre con servicio limitado entre Bartolomé Mitre y Belgrano R, cancelando el tramo hacia Retiro.
Cambios en el tránsito de Caballito por el Trambus: dos importantes avenidas cambiarán de sentido
El Trambús es un nuevo medio de transporte eléctrico que apunta a conectar el sur y el norte de la Capital Federal. Con la intención de que circule a finales de este año, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires comenzó con la construcción de paradores y carriles exclusivos en el barrio de Caballito.
En Honorio Pueyrredón, los vecinos recibieron notificaciones sobre los cambios: la avenida, que ya había pasado de doble mano a sentido único hacia el norte, ahora tendrá circulación hacia el sur entre Gaona y Neuquén, en sentido inverso al actual. Los paradores estarán ubicados sobre los laterales del parque lineal, entre Gaona y Franklin, y entre Méndez de Andes y Aranguren.
Por su parte, Acoyte dejará de ser doble mano entre Neuquén y Díaz Vélez y pasará a tener solo sentido norte. Ahí, los paradores se construyen sobre el lado este de la avenida. Además, una cuadra de Avenida La Plata —entre Rivadavia y Chaco/Quito— será mano única hacia Rivadavia.
La implementación del Trambús va de la mano con la agilización del tránsito, principalmente en hora pico, entre la zona sur y norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta obra, de vital magnitud, contará con carriles exclusivos que permitirán reducir hasta un 40% los tiempos estipulados de viaje. Se prevé que este revolucionario sistema de transporte -que contará con semáforos inteligentes- tenga un servicio cada cuatro minutos, con 50 vehículos en operación.
Cómo será el recorrido del Trambus y los cambios en el tránsito
El recorrido del Trambús comenzará en Nueva Pompeya y seguirá por otros barrios como Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Caballito, Almagro, Villa Crespo, Palermo y finalizará su trazado en el Aeropuerto Jorge Newbery. A medida que se desplace, el sistema eléctrico recorrerá las arterias más concurridas de la Ciudad como Juan B. Justo, Ángel Gallardo, Acoyte, avenida Rivadavia y Honorio Pueyrredón, la cual sufrirá una modificación en una parte de su recorrido a partir de octubre.
El cambio de sentido también afecta a otras calles: Felipe Vallese será doble mano entre Acoyte y Ambrosetti; Ambrosetti tendrá sentido sur entre Jauretche y Rivadavia; y Balcarce irá hacia el norte entre Yerbal y Rivadavia.
Dónde estarán los paradores del Trambus con su respectiva conexión
Estas serán las ubicaciones de los nuevos paradores del Trambus, con los medios de transporte con los que se conectarán:
- Av. Bullrich y Juan B. Justo (Línea D y FFCC San Martín).
- Juan B. Justo y Av. Corrientes (Línea B y FFCC San Martín).
- Av. La Plata y Av. Rivadavia (Línea A).
- Av. J. M. Moreno y Av. Rivadavia (Línea A y FFCC Sarmiento).
- Av. La Plata y Av. Directorio (Línea E).
- Av. Almafuerte (Línea H).
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario