Los trenes Sarmiento y Mitre están interrumpidos este fin de semana largo por obras

El Trambús es un nuevo medio de transporte eléctrico que apunta a conectar el sur y el norte de la Capital Federal.

La implementación del Trambús va de la mano con la agilización del tránsito, principalmente en hora pico, entre la zona sur y norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta obra, de vital magnitud, contará con carriles exclusivos que permitirán reducir hasta un 40% los tiempos estipulados de viaje. Se prevé que este revolucionario sistema de transporte -que contará con semáforos inteligentes- tenga un servicio cada cuatro minutos, con 50 vehículos en operación.

Cómo será el recorrido del Trambus y los cambios en el tránsito

El recorrido del Trambús comenzará en Nueva Pompeya y seguirá por otros barrios como Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Caballito, Almagro, Villa Crespo, Palermo y finalizará su trazado en el Aeropuerto Jorge Newbery. A medida que se desplace, el sistema eléctrico recorrerá las arterias más concurridas de la Ciudad como Juan B. Justo, Ángel Gallardo, Acoyte, avenida Rivadavia y Honorio Pueyrredón, la cual sufrirá una modificación en una parte de su recorrido a partir de octubre.

El cambio de sentido también afecta a otras calles: Felipe Vallese será doble mano entre Acoyte y Ambrosetti; Ambrosetti tendrá sentido sur entre Jauretche y Rivadavia; y Balcarce irá hacia el norte entre Yerbal y Rivadavia.

Dónde estarán los paradores del Trambus con su respectiva conexión

Estas serán las ubicaciones de los nuevos paradores del Trambus, con los medios de transporte con los que se conectarán: