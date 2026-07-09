Una motociclista murió en La Plata tras un violento choque contra un auto

La víctima tenía 47 años

Mientras avanza la investigación, los peritos intentarán determinar las circunstancias en las que se produjo el choque entre la moto y el auto, y establecer si existieron maniobras o factores que hayan contribuido al desenlace fatal.

La causa fue caratulada como "homicidio culposo" y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Culposos en turno, que buscará establecer las responsabilidades correspondientes una vez concluidas las pericias y recopilados los testimonios, según informó 0221.

Preocupación por los accidentes de tránsito en La Plata

El fallecimiento de Bárbara María Del Papa volvió a poner en foco la problemática de los accidentes de tránsito en La Plata. Según las cifras difundidas, la motociclista se convirtió en la cuarta persona fallecida por siniestros viales en los primeros ocho días de julio.

Con este hecho, el número de víctimas fatales en lo que va de 2026 asciende a 32, una cifra que genera preocupación pese a que, durante el primer semestre del año, se había registrado una baja del 26% en la cantidad de muertes por accidentes de tránsito respecto del mismo período de 2025.