Un policía retirado se defendió de un robo y mató a un motochorro en Gerli
La víctima y su pareja fueron interceptados por dos delincuentes cuando llegaban a su casa. Hay un prófugo.
Un suboficial retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) se defendió de un brutal robo y mató a uno de los dos motochorros que intentaron asaltarlo cuando llegaba a su vivienda junto a su esposa en Gerli, partido de Avellaneda. El segundo delincuente logró escapar y es intensamente buscado.
El hecho ocurrió el miércoles a plena luz del día cuando la víctima de 71 años y su pareja estacionaron su vehículo cerca de su domicilio en la intersección de las calles Casacuberta y Córdoba, y fueron sorprendidos por dos motochorros.
Uno de los delincuentes bajó de la moto y comenzó a exigirle dinero al expolicía, mientras su cómplice lo esperaba arriba del rodado. Rápidamente, la mujer intervino y comenzó a forcejear con el ladrón, quien la arrojó al suelo, mientras la apuntaba con un arma. No conforme, también empujó al suboficial retirado, quien quedó tendido sobre la vereda.
Desde allí, el ex integrante del cuerpo de la PFA logró extraer de su bolso una pistola Bersa Thunder calibre 22 de su propiedad y disparó varias veces contra los atacantes.
Uno de los delincuentes recibió un impacto de bala y murió en el lugar, mientras que su cómplice escapó a bordo de la moto en dirección al partido de Lanús y continúa siendo buscado por las autoridades.
Identificaron al motochorro asesinado en Gerli
Cuando personal de la Comisaría 6ª de Avellaneda y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PBA) se presentó en el lugar, encontraron al agresor muerto boca abajo sobre el asfalto. Al lado del cuerpo hallaron una réplica metálica de arma de fuego símil 9 mm.
Tras el hecho, una mujer identificada con las iniciales L. V. se presentó en la comisaría tras tomar conocimiento por un familiar de que su primo había muerto. A raíz de su testimonio, las autoridades pudieron identificar al motochorro fallecido como C. R. C., con domicilio en el barrio porteño de Pompeya.
El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°1 de Avellaneda, quien ordenó el resguardo de la zona y la convocatoria de peritos al lugar del hecho. En paralelo, el expolicía ya prestó declaración ante las autoridades. Las primeras actuaciones indican que la víctima habría actuado en legítima defensa, por lo que, en principio, no se prevé imputarlo por el hecho.
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