Un policía retirado se defendió de un robo y mató a un motochorro en Gerli

Identificaron al motochorro asesinado en Gerli

El motochorro abatido fue identificado

Cuando personal de la Comisaría 6ª de Avellaneda y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PBA) se presentó en el lugar, encontraron al agresor muerto boca abajo sobre el asfalto. Al lado del cuerpo hallaron una réplica metálica de arma de fuego símil 9 mm.

Tras el hecho, una mujer identificada con las iniciales L. V. se presentó en la comisaría tras tomar conocimiento por un familiar de que su primo había muerto. A raíz de su testimonio, las autoridades pudieron identificar al motochorro fallecido como C. R. C., con domicilio en el barrio porteño de Pompeya.

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°1 de Avellaneda, quien ordenó el resguardo de la zona y la convocatoria de peritos al lugar del hecho. En paralelo, el expolicía ya prestó declaración ante las autoridades. Las primeras actuaciones indican que la víctima habría actuado en legítima defensa, por lo que, en principio, no se prevé imputarlo por el hecho.