Golpe comando a un salón de fiestas en Mar del Plata: se llevaron una importante suma de dinero

Una vez perpetuado el robo, los asaltantes se retiraron a bordo de las dos motos con las que habían llegado minutos antes y escaparon a toda velocidad.

Robo en un salón de fiestas en Mar del Plata: investigan si hubo un "entregador"

Las víctimas lograron denunciar el hecho de inmediato a la Policía y la investigación del caso quedó en manos del fiscal Fernando Berligneri, titular de la fiscalía temática de robos calificados en comercios, en conjunto con personal de la comisaría distrital undécima.

Las primeras actuaciones indicadas por la fiscalía incluyeron la toma de declaraciones a las víctimas del brutal asalto, análisis de posibles registros fílmicos y peritajes en la escena.

Los investigadores sospechan que los delincuentes contaban con un dato preciso. Debido al accionar directo de la banda, una de las principales hipótesis apunta a la existencia de un entregador o de información filtrada sobre el dinero en la caja de seguridad.