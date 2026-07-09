Golpe comando a un salón de fiestas en Mar del Plata: se llevaron una importante suma de dinero
Bajo amenazas de muerte, tres delincuentes armados redujeron a los empleados y escaparon con el botín.
Un reconocido salón de fiestas ubicado en las afueras de Mar del Plata fue el escenario de un violento robo cuando tres delincuentes armados ingresaron al lugar, amenazaron de muerte a los empleados y se llevaron una importante suma de dinero.
El golpe comando ocurrió el miércoles por la tarde, poco antes de las 19, en un salón de eventos situado sobre el kilómetro 3.300 de la ruta provincial 88, donde el personal del establecimiento se encontraba en plena preparación para un evento, motivo por el cual, el lugar tenía las puertas de ingreso abiertas.
Según reportaron fuentes extraoficiales, los asaltantes llegaron al lugar a bordo de dos motos e ingresaron empuñando armas de fuego. Al momento del asalto, dentro de las instalaciones se encontraban tres empleadas, una encargada y otro hombre vinculado a la firma.
Las víctimas fueron rápidamente reducidas por los delincuentes, quienes bajo amenazas de muerte los obligaron a no oponer resistencia.
De acuerdo con lo informado por el diario La Capital de Mar del Plata, los delincuentes se dirigieron rápidamente hacia el sector de las oficinas ubicadas dentro del salón de fiestas. Una vez dentro, accedieron a la caja de seguridad, la abrieron y se robaron una suma de dinero que las fuentes calificaron como importante. Hasta el momento, no trascendió el monto exacto del botín.
Una vez perpetuado el robo, los asaltantes se retiraron a bordo de las dos motos con las que habían llegado minutos antes y escaparon a toda velocidad.
Robo en un salón de fiestas en Mar del Plata: investigan si hubo un "entregador"
Las víctimas lograron denunciar el hecho de inmediato a la Policía y la investigación del caso quedó en manos del fiscal Fernando Berligneri, titular de la fiscalía temática de robos calificados en comercios, en conjunto con personal de la comisaría distrital undécima.
Las primeras actuaciones indicadas por la fiscalía incluyeron la toma de declaraciones a las víctimas del brutal asalto, análisis de posibles registros fílmicos y peritajes en la escena.
Los investigadores sospechan que los delincuentes contaban con un dato preciso. Debido al accionar directo de la banda, una de las principales hipótesis apunta a la existencia de un entregador o de información filtrada sobre el dinero en la caja de seguridad.
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