Clima hoy en Buenos Aires: pronóstico del tiempo para el miércoles 22 de abril
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con buenas condiciones del clima y un leve descenso de las temperaturas.
Luego de dos jornadas con clima inestable y lluvias de variada intensidad, el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúe con buenas condiciones y un leve descenso térmico.
De esta manera, el miércoles, de acuerdo con el organismo, tendría cielo entre mayor y parcialmente nublado en las primeras horas; pasando a algo nublado para la tarde y noche, junto con marcas de entre 10 y 20 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
De acuerco con el organismo nacional, el jueves también tendría buen tiempo, con cielo algo nublado en la madrugada y despejado para el resto de la jornada; con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 22.
Cerrando la semana, el SMN anticipa un viernes con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a despejado en la tarde y noche; con temperaturas que rondarán entre 12 y 22 grados.
Para el fin de semana, se espera un sábado con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con 13 grados de mínima y 23 de máxima; y un domingo con cielo parcialmente nublado y marcas estimadas de entre 12 y 20 grados.
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