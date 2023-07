Crimen de Lucas González: la reacción de sus padres tras escuchar el veredicto

“Esto en Argentina va a marcar un antes y un después para todos los que tengan un sueño. Los sueños se cumplen, a mi hijo se lo arrebataron, pero jamás van a volverle a arrebatar el sueño a un chico”, expresó Héctor González a la de los Tribunales de Comodoro Py.

“Me saqué una mochila impresionante, pero mañana tengo que levantarme y seguir, porque tengo dos hijos más, y pedirle todos los días a Lucas que me de fuerzas para seguir adelante”, agregó.

La fecha de la sentencia coincide con el cumpleaños de la madre de Lucas, Cintia López, por lo que su marido consideró que el fallo fue “un regalo” de su hijo.

“Es el cumpleaños de ella y Lucas le dio el mejor regalo, si se le busca la vuelta a todo esto. No hay nada positivo para nosotros, ya perdimos a Lucas pero lo dejamos arriba de todo. Como padre, estoy orgulloso de ser el padre de Lucas González”, expresó agradeciéndole a quienes lo acompañaron en todo el proceso judicial.

HABLÓ el PADRE de LUCAS GONZÁLEZ: "SE HIZO JUSTICIA"

En cuanto a los nueve policías sentenciados, dijo: “Ya los condenaron, no tengo mas palabras porque no soy maleducado. Se hizo justicia y estoy agradecido”. “No tengo bronca ni odio porque me va a hacer mal. No me provocó nada porque tuvieron un año y siete meses para hablar, por qué no hablaron en su momento”, cerró.

Además, Héctor reiteró su pedido para que el 17 de noviembre no sea el Día de la Policía de la Ciudad “por respeto a los policías por dedicación y oficio, para que no manchen más el uniforme de la Policía de la Ciudad, espero que cambien el día porque en esa fecha yo perdí lo más importante en la vida que es un hijo”.

Apenas concluyó la lectura del veredicto, aún dentro de la sala de audiencias de los Tribunales, Héctor había expresado que "tomaron bien" el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal 25.

Respecto a los imputados, el padre de Lucas dijo que no les dirigió la mirada, pero que con el fallo sintió "alivio en el corazón: "No los miré, no quería, no necesitaba mirarlos porque ya con lo que escuché, me alivió el corazón. Para Lucas le pido que descanse en paz, y le digo que papá hizo todo, la peleó con todos, con toda esta gente", aseguró.

"Estoy más que agradecido a la vida por todo lo que me regaló mi hijo y toda la gente que nos apoyó durante todo este tiempo. Yo quería que él (por Lucas) se eleve y que descanse en paz. Voy a cumplir mi promesa de ir a ponerle la chapita de Barracas y de Defensa (a Lucas)", afirmó.

Quiénes son los policías condenados por el crimen de Lucas González

perpetua policias

Gabriel Alejandro Isassi, el oficial mayor Juan José López y el oficial Fabián Andrés Nieva: prisión perpetua por ser coautores de "homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad" y de las “tentativas de homicidio quíntuplemente agravado" de los adolescentes Julián Salas , Joaquín Zúñiga y Niven Huanca.

A Isassi, López y Nieva también a los tres los hallaron culpables de las privaciones ilegítimas de la libertad de los cuatro chicos y, en el caso de Isassi, también por el delito de falsedad ideológica.

Sebastián Jorge Baidón fue condenado a 8 años de cárcel e inhabilitación perpetua por las "torturas" contra las cuatro jóvenes,

El subcomisario Roberto Orlando Inca , el comisario Juan Romero, el comisario Rodolfo Ozán y el comisario Fabián Du Santos fueron condenados a seis años de prisión e inhabilitados por 10 años por "encubrimiento al haber ayudado a Isassi al alterar las pruebas de un delito agravado por considerarse un delito especialmente grave y por ser el autor un funcionario público, todo ello realizado en ejercicio de sus funciones, en calidad de coautor, en concurso ideal por privación ilegítima de la libertad por abusos de sus funciones en calidad de coautor".

El principal Héctor Cuevas fue condenado a 4 años de prisión y diez de inhabilitación por los mismos hechos.

Fueron absueltos el comisario inspector Daniel Alberto Santana, el subcomisario Ramón Jesús Chocobar y los oficiales Jonathan Alexis Martínez, Ángel Darío Arévalos y Daniel Rubén Espinosa, y se dispuso sus inmediatas liberaciones desde la Unidad Penitenciaria 29.