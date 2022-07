Desgarrador testimonio: habló el padre del joven asesinado en el partido entre Luján y Alem

"Tenemos un hogar con mi pareja. Fuimos el domingo, estábamos con los abuelos limpiando y le llega un video a mi pareja que circulaba, lo vi, agarré el auto y salí", indicó el hombre en diálogo con C5N.

alem luján

"Pasé por el hospital y ya había entrado al quirófano, era todo un caos, lleno de gente, había otros chicos baleados, un desastre todo", recordó.

Según explicó, la operación "duró tres horas, después fue a terapia": "Lo que me dijeron los médicos fue que la bala le complicó intestinos, páncreas, hígado, lo lastimaron todo".

alem luján

Tras la operación, los médicos advirtieron a Javier sobre un panorama poco alentador. "No me daban esperanzas porque no reaccionaba la pupila, decían que podía haber afectado neurológicamente", detalló.

"Nos despedimos de él, no podíamos creer, pensé que iba a poder salir, pero estaba tan comprometido...", concluyó el hombre, entre lágrimas.

EL TESTIMONIO del PADRE del JOVEN BALEADO en la PELEA entre BARRAS

Por el momento no hay detenidos por el ataque y se trabaja en el análisis de cámaras de seguridad y testimonios con el fin de individualizar a los autores y terminar de cuantificar los daños producidos y demás heridos en el marco del enfrentamiento.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional 10 de Mercedes, que dirige la fiscal María Laura Cordiviola.

A raíz de los hechos de violencia, el encuentro entre ambos equipos en la cuarta fecha del torneo Clausura de la Primera C de fútbol fue suspendido por el árbitro Nicolás Kresta a los 14 minutos del primer tiempo, cuando igualaban sin tantos.

Barras Alem