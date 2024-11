Luna llena en Tauro este 15 de noviembre: cuáles son los signos más afectados

Tauro

Es momento de sacar pecho y mostrarte tal cual sos, querida taurina. La Luna llena en tu signo aterriza en tu primera casa, la de la identidad y los comienzos. ¿Hay partes de vos que ocultás para no opacar a otros? Es hora de dejar atrás esa actitud que no te suma. Puede que algunas personas no toleren tu brillo, pero es momento de avanzar hacia relaciones que te acepten sin vueltas. Las conexiones en las que podés ser libre y auténtica se van a fortalecer, dándote espacio para expresarte sin miedo a perder afecto. Eso sí, tanta energía puede generarte algo de estrés, así que va a ser clave que mantengas el cuerpo en movimiento a través de la danza o la conexión con la naturaleza.

Escorpio

Esta Luna llena viene a transformar tus relaciones de pareja y tus sociedades. Se da en tu séptima casa, junto a Urano, y te va a dar la energía para renovar tu vida amorosa. Si venías sintiéndote un poco atrapada, podrías sentir la necesidad de liberar espacio. Tal vez aparezca alguien especial de la nada o recibas una oferta laboral inesperada. Algunas parejas pueden estar más abiertas a explorar nuevas ideas para el futuro o a probar cosas distintas en la intimidad, mientras que otras podrían llegar a su fin de forma repentina. Esta Luna refleja el cierre de un ciclo que empezó en mayo, invitándote a soltar apegos y a ser fiel a vos misma, algo que se va a ver reflejado en tus relaciones.

Leo

La Luna llena activa tu casa 10, la del reconocimiento, la carrera y el estatus. Es un momento emocionante para tus metas de los últimos seis meses o incluso desde 2018. Ya sea que logres un reconocimiento, una promoción, anuncies un compromiso amoroso o concretes un gran sueño, vas a sentir la urgencia de actuar rápido. Confiá en el trabajo previo y animate a dar ese salto sin preocuparte por lo que opinen los demás. Marte, que está en tu signo, te da la valentía necesaria para avanzar.

Acuario

Bajo los rayos de esta Luna llena, es posible que experimentes una revelación sobre tu historia familiar y una ruptura en tu autopercepción, algo catártico y liberador. Con tu regente Urano alineado con esta lunación, podrías sentir la necesidad de hacer un cambio drástico en tu hogar: desde mudarte o redecorar, hasta desprenderte de un vínculo familiar que te incomoda hace tiempo. Al darse esta Luna en tu cuarta casa, la del hogar, la familia y el pasado, tu base emocional se encuentra en un punto de cambio radical, invitándote a crear el espacio que realmente querés para vos.