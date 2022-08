Luna de Esturión 2022: cómo y cuándo ver la última superluna del año

La NASA fue la responsable de denominar este fenómeno que en casi todos los años aparece para sorprender. La primera vez que se le puso el nombre fue en 1979 en donde explicaron que Superluna se trata cuando la luna llena se acerca a la Tierra a la distancia más próxima posible y ese trecho es conocido como "perigeo".

Es importante recalcar que para observar la Superluna no es necesario utilizar objetos de protección, ya que no tiene ningún efecto secundario su apreciación, no así como en el Eclipse solar que sí es necesario.

La "Superluna de Esturión" fue llamada de esta manera porque durante el octavo mes del año, en el lago Champlain, que está ubicado entre Estados Unidos y Canadá, se realizaban las pescas más exitosas de esturiones. La NASA indicó que todos estos fenómenos serán denominados según costumbres nativas de país americano.

Lo más importante y lo que todos se preguntan, es cómo estará el tiempo los dos días para observar a la Superluna. El Servicio Meteorológico Nacional informó que en casi todo el país el cielo estará despejado con temperaturas agradables para presenciar este fenómeno.