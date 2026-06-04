Habló la abogada de la primera víctima de Claudio Barrelier: "Es un monstruo"

claudio barrelier agostina vega Claudio Barrelier, principal sospechoso del femicidio de Agostina Vega.

En un momento, cuando el sujeto salió a la vereda para ingresar la moto de la víctima al domicilio, la víctima logró desatarse y correr fuera de la casa pidiendo auxilio. "Salió corriendo como estaba, en bombacha y completamente desnuda", explicó.

"Se pudo refugiar en una barbería enfrente, en donde el encargado y otros vecinos la asistieron y llamaron inmediatamente a la policía", relató la abogada para quien el acusado "es un monstruo".

El secuestro de la joven que entonces tenía 20 años ocurrió el 6 de mayo de 2025, precisó la letrada, y la causa fue acumulada con el expediente principal que investiga el femicidio de la adolescente de 14 años.

Finalmente, Picco aseguró que existen cómplices del detenido porque, tras lo ocurrido, desde el interior de la casa de Juan del Campillo 878 salió una mujer con una menor, que "serían la pareja de Barrelier con la hija… Es muy raro que no sepan algo así, algo que está sucediendo en el domicilio. No habría manera física de ignorar lo que pasaba ahí adentro", concluyó.

De hecho, un hombre de 47 años fue detenido este jueves, a pedido del fiscal Raúl Garzón, por presunto encubrimiento agravado, en el marco del femicidio de Agostina Vega: se trata de Osvaldo Fassetta, quien vivía en un habitación que le había prestado el propio Barrelier en su vivienda del barrio Cofico.