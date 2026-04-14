Tragedia en Del Viso: tres jóvenes murieron tras un incendio en una vivienda
El fuego se desató durante la madrugada y provocó una escena devastadora. Entre las víctimas, hay una joven embarazada.
Un dramático incendio ocurrido en una vivienda del barrio De Vicenzo, en Del Viso, terminó con la vida de tres jóvenes y dejó además varios heridos, en un episodio que conmocionó a toda la comunidad. El siniestro se desató durante la madrugada y, según las primeras pericias, habría sido provocado por una estufa que generó una llama inicial seguida de una explosión.
Las víctimas fatales fueron identificadas como Milagros Maidana, de 21 años; su hermano Tomás Maidana, de 19; y Milagros Arenales, también de 21, pareja del joven, quien cursaba un embarazo de cinco meses. Los tres quedaron atrapados en la planta alta de la casa, sin posibilidad de escapar de las llamas que se expandieron rápidamente por la vivienda.
De acuerdo a fuentes oficiales, el incendio comenzó en una casa de dos plantas ubicada sobre la calle Golf Club Necochea, en una zona residencial del mencionado barrio. El fuego avanzó con rapidez tras la explosión, lo que generó una situación límite para quienes se encontraban dentro del inmueble.
Uno de los datos más estremecedores del hecho tiene que ver con las circunstancias en las que fueron halladas las víctimas. El cuerpo de la joven embarazada fue encontrado dentro de un placard, donde aparentemente intentó resguardarse del humo y del fuego. Por su parte, su pareja habría intentado desesperadamente escapar, tratando de forzar una reja en una de las ventanas, sin éxito.
Mientras tanto, en el exterior de la vivienda, el dueño de casa protagonizó una escena de extrema desesperación al intentar rescatar a los jóvenes. Según trascendió, utilizó un hacha para tratar de romper parte del techo y abrir una vía de escape, pero no logró su objetivo. Como consecuencia de esa maniobra, sufrió heridas cortantes, además de los efectos de la inhalación de monóxido de carbono.
En el inmueble también se encontraba una menor de 13 años, quien logró sobrevivir al incendio pero debió ser trasladada al Hospital Falcón de Del Viso para recibir atención médica. En tanto, el matrimonio propietario de la vivienda fue derivado al Hospital Central de Pilar, también con lesiones producto del siniestro.
El operativo de emergencia incluyó la intervención de Bomberos Voluntarios de Del Viso, junto a dotaciones de la provincia de Buenos Aires y del partido de San Isidro, que trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a viviendas linderas.
Además, en el lugar se hicieron presentes efectivos de la Policía Científica, personal de Defensa Civil y agentes de la Secretaría de Seguridad municipal, quienes iniciaron las tareas de peritaje para determinar con precisión las causas del incendio. También intervino personal de la empresa de gas para interrumpir el suministro y evitar nuevos riesgos.
La tragedia dejó una profunda conmoción entre los vecinos, que siguieron de cerca el operativo y lamentaron la pérdida de tres jóvenes en circunstancias tan dramáticas.
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