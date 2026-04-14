Tragedia en Del Viso: tres jóvenes murieron tras un incendio en una vivienda

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En el inmueble también se encontraba una menor de 13 años, quien logró sobrevivir al incendio pero debió ser trasladada al Hospital Falcón de Del Viso para recibir atención médica. En tanto, el matrimonio propietario de la vivienda fue derivado al Hospital Central de Pilar, también con lesiones producto del siniestro.

El operativo de emergencia incluyó la intervención de Bomberos Voluntarios de Del Viso, junto a dotaciones de la provincia de Buenos Aires y del partido de San Isidro, que trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a viviendas linderas.

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Además, en el lugar se hicieron presentes efectivos de la Policía Científica, personal de Defensa Civil y agentes de la Secretaría de Seguridad municipal, quienes iniciaron las tareas de peritaje para determinar con precisión las causas del incendio. También intervino personal de la empresa de gas para interrumpir el suministro y evitar nuevos riesgos.

La tragedia dejó una profunda conmoción entre los vecinos, que siguieron de cerca el operativo y lamentaron la pérdida de tres jóvenes en circunstancias tan dramáticas.