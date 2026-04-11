Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes vs Unión
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Estudiantes vs Unión por el Torneo Apertura 2026, en un partido clave de la fecha 14.
Estudiantes y Unión se enfrentan este sábado desde las 17:15 en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. El Pincha quiere hacerse fuerte en La Plata tras su exigente calendario internacional, mientras que el Tatengue llega con buen presente y la ilusión de seguir prendido en la pelea de la Zona A.
Estudiantes viene de empatar 1-1 ante Independiente Medellín en Colombia por la Copa Libertadores, en un partido donde comenzó en ventaja pero no pudo sostener el resultado. En el torneo local, el equipo de Eduardo Domínguez busca recuperarse tras su última caída.
Unión, por su parte, atraviesa un buen momento luego de vencer a Deportivo Riestra en la fecha anterior. El conjunto de Leonardo Madelón se mantiene competitivo en la Zona A y quiere seguir sumando.
Formaciones de Estudiantes vs Unión
Estudiantes: Muslera; Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Pereyra o Magdaleno; Gabriel Neves, Piovi; Sosa o Castro, Fabricio Pérez, Brian Aguirre; Adolfo Gaich.
Unión: Mansilla; Álvarez, Maizon Rodríguez, Ludueña, Profini, Del Blanco; Palacios, Mauro Pittón, Cuello; Estigarribia y Tarragona.
Cómo ver en vivo Estudiantes vs Unión
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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