Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes vs Unión

Estudiantes y Unión se enfrentan este sábado desde las 17:15 en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. El Pincha quiere hacerse fuerte en La Plata tras su exigente calendario internacional, mientras que el Tatengue llega con buen presente y la ilusión de seguir prendido en la pelea de la Zona A.