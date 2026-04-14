Tragedia en La Plata: se bajó del auto para cambiar la rueda en la ruta y murió atropellado por un camión

Las autoridades cortaron el tránsito sobre la ruta 205 a la altura del accidente para poder hacer pericias y recopilar datos y pistas, pero además para dar tiempo a que el cuerpo fuese trasladado a la morgue judicial de Saladillo.

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Durante el fin de semana se practicó una autopsia al cuerpo del docente y así se confirmó su identidad. Hasta ese momento, la familia de Marcelo Lerca Moreno seguía sin saber de él.

Mientras tanto, el sábado pasado se celebraron las elecciones dentro de la UNLP, donde Lerca Moreno supo ser parte del cuerpo de profesores durante más de 25 años para las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas.

De hecho, Lerca Moreno había recibido el año pasado una distinción para marcar ese hito en su trayectoria como docente.