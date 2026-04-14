Tragedia en La Plata: se bajó del auto para cambiar la rueda en la ruta y murió atropellado por un camión
Un profesor de Economía de la Universidad de La Plata fue embestido cuando estaba al costado de la ruta 205 cambiando la rueda de su auto.
Un profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata murió el viernes pasado tras ser atropellado por un camión al costado de la ruta 205, mientras le cambiaba la rueda a su auto.
La víctima del accidente fue identificada como Marcelo Lerca Moreno, de 63 años, que había logrado estacionar su Toyota Etios al costado de la ruta a 5 kilómetros de la rotonda Ibáñez Frocham, para cambiar la cubierta que se había dañado.
Investigadores policiales consideraron que apenas el hombre pisó el asfalto quedó muy cerca del tránsito -que es intenso en esa vía- y como resultado fue embestido por un camión que impactó de lleno contra él y lo mató en el acto.
Según informó el diario Clarín, el docente e ingeniero volvía de dar clases en el Centro Universitario Regional Saladillo, que depende de la Universidad Nacional de La Plata.
El cuerpo del docente quedó tendido varias horas al costado de la ruta, cerca de su auto, hasta que llegaron el personal de Emergencias y efectivos policiales.
Las autoridades cortaron el tránsito sobre la ruta 205 a la altura del accidente para poder hacer pericias y recopilar datos y pistas, pero además para dar tiempo a que el cuerpo fuese trasladado a la morgue judicial de Saladillo.
Durante el fin de semana se practicó una autopsia al cuerpo del docente y así se confirmó su identidad. Hasta ese momento, la familia de Marcelo Lerca Moreno seguía sin saber de él.
Mientras tanto, el sábado pasado se celebraron las elecciones dentro de la UNLP, donde Lerca Moreno supo ser parte del cuerpo de profesores durante más de 25 años para las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas.
De hecho, Lerca Moreno había recibido el año pasado una distinción para marcar ese hito en su trayectoria como docente.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario