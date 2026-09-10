No es por la llegada de la primavera: por qué el 21 de septiembre es el Día del Estudiante y no hay clases

La iniciativa formal para conmemorar esta jornada surgió recién en el año 1902. Fue Salvador Debenedetti, un joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y presidente de su respectivo Centro de Estudiantes, quien propuso establecer esta fecha oficial en homenaje a la incansable labor de Sarmiento por el desarrollo académico. Desde entonces, el sistema educativo decidió otorgar asueto en reconocimiento al esfuerzo de los alumnos, motivo por el cual no hay clases en los niveles secundario y superior durante esta fecha.