Macabro hallazgo en Salta: encontraron muerta a una niñera de 19 años que estaba desaparecida

Un joven fue detenido

El hallazgo del cuerpo de la joven fue confirmado durante la madrugada de este miércoles. Según las primeras informaciones, el descubrimiento se produjo en un domicilio del barrio Aeroparque que estaría vinculado a su entorno familiar.

Tras el hallazgo, en el lugar se desplegó un amplio operativo, donde trabajaron efectivos policiales, personal del Sistema de Asistencia Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) y Criminalística, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

Por el hecho, un joven que habría mantenido una relación sentimental con la víctima fue detenido. La policía centró sus sospechas en él a raíz de la actitud que había mantenido durante los días de la búsqueda, tras ser señalado por los familiares de la joven. Según trascendió, habría estado bajo los efectos de sustancias al momento de ser encontrado.

A su vez, trascendieron publicaciones realizadas por el sospechoso en sus redes sociales, las cuales serán analizadas por la Justicia para determinar si tienen relación o no con el caso.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Graves Atentados, que dispuso distintas medidas para esclarecer las circunstancias de la muerte. Entre ellas, se ordenó la realización de una autopsia durante la mañana para determinar de manera oficial cómo ocurrió el hecho.