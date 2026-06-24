Macabro hallazgo en Salta: encontraron muerta a una niñera de 19 años que estaba desaparecida
Guadalupe Ramos estaba desaparecida desde el domingo y fue hallada sin vida en una vivienda de Orán.
Guadalupe Ramos, una niñera de 19 años que era buscada intensamente desde el domingo, fue hallada sin vida en el fondo de una vivienda en Orán, provincia de Salta. Una cámara de seguridad reveló cuáles fueron sus últimos movimientos.
La desaparición de Guadalupe había motivado a una intensa campaña de búsqueda para dar con su paradero, impulsada por su círculo más cercano, que difundió fotos y datos a través de las redes sociales.
De acuerdo a lo informado por sus familiares, Guadalupe había salido de su casa el domingo para acompañar a un nene que cuidaba hasta su domicilio. Según la reconstrucción del caso, la joven se había retirado del lugar minutos después de las 19.
Los videos de las cámaras de seguridad fueron claves en la búsqueda. Una cámara de seguridad la registró caminando por la zona a las 19.16. Otros registros la muestran avanzando en dirección a la zona del aeroclub de Orán, según informó Que pasa Salta. Desde ahí se había perdido todo rastro.
Un joven fue detenido
El hallazgo del cuerpo de la joven fue confirmado durante la madrugada de este miércoles. Según las primeras informaciones, el descubrimiento se produjo en un domicilio del barrio Aeroparque que estaría vinculado a su entorno familiar.
Tras el hallazgo, en el lugar se desplegó un amplio operativo, donde trabajaron efectivos policiales, personal del Sistema de Asistencia Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) y Criminalística, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.
Por el hecho, un joven que habría mantenido una relación sentimental con la víctima fue detenido. La policía centró sus sospechas en él a raíz de la actitud que había mantenido durante los días de la búsqueda, tras ser señalado por los familiares de la joven. Según trascendió, habría estado bajo los efectos de sustancias al momento de ser encontrado.
A su vez, trascendieron publicaciones realizadas por el sospechoso en sus redes sociales, las cuales serán analizadas por la Justicia para determinar si tienen relación o no con el caso.
La causa quedó en manos de la Fiscalía de Graves Atentados, que dispuso distintas medidas para esclarecer las circunstancias de la muerte. Entre ellas, se ordenó la realización de una autopsia durante la mañana para determinar de manera oficial cómo ocurrió el hecho.
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