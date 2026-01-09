Macabro hallazgo en Tucumán: encontraron el cuerpo de una joven envuelto en bolsas en un descampado

cuerpo tucuman

De acuerdo con el medio local Eltucumano, minutos después arribaron los familiares de la víctima, quienes tomaron conocimiento del hecho a través de las redes sociales. El padre y una hermana lograron identificar el cuerpo por ciertas características particulares y tatuajes. A raíz de estos datos se estableció que la fallecida era una joven de 25 años, identificada como Erika Antonella Álvarez, domiciliada en las inmediaciones del basural, donde se produjo el hallazgo.