Javier Milei viaja a Tucumán pero sin "Tour de la Gratitud" ni caminatas: los motivos

Desde el espacio libertario, la respuesta fue de absoluto asombro y rechazo. Referentes como Lisandro Catalán calificaron la maniobra como un atentado contra la libertad de expresión, y argumentan que un gobernador no puede avanzar con una cautelar de este tipo sobre un legislador nacional, quien cuenta con fueros y el derecho constitucional de manifestar sus opiniones.

Este cruce judicial no es el único foco de preocupación. La semana pasada, el legislador provincial Federico Pelli sufrió una agresión física (un cabezazo) por parte de un empleado público mientras coordinaba asistencia en una zona inundada. Estos episodios configuran un escenario de "máxima tensión" para el desembarco presidencial.

tucuman cabezazo

Cronograma de Javier Milei y el "Tour de la Gratitud"

A pesar del contexto, la agenda de Milei sigue firme, aunque con definiciones de "último momento" por razones de seguridad: