Javier Milei viaja a Tucumán pero sin "Tour de la Gratitud" ni caminatas: los motivos
Una serie de episodios en esa provincia contra dirigentes libertarios ponen en alerta al Gobierno Nacional, por lo que el Presidente no caminará por las calles.
El presidente Javier Milei viaja este jueves Tucumán, mientras el clima político en la provincia se ha vuelto extremadamente hostil contra el Gobierno Nacional, que sigue de cerca una serie de incidentes contra referentes de La Libertad Avanza (LLA) que han encendido las alarmas de seguridad y protocolo antes de las actividades previstas para este jueves.
Tras las inundaciones que azotaron la provincia y en medio del escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por haber llevado a su esposa a Nueva York en el avión oficial Tango 01, el mandatario continúa con su "Tour de la Gratitud", aunque solo para participar de un Foro.
En principio, y debido a los recientes incidentes, la actividad oficial estaría reducida a la participación de Milei como principal orador en el Foro Económico del NOA (FENOA), que organiza la fundación Federalismo y Libertad. La actividad se llevará a cabo en el Hotel Hilton Garden Inn, de 15.30 a 22, y contará entre sus disertantes con la senadora Patricia Bullrich; el analista y consultor político Jorge Giacobbe; el CEO de Globlant, Martín Migoya, y el ex ministro del Interior, Lisandro Catalán.
Clima de tensión con La Libertad Avanza en Tucumán
El hecho más reciente que sacudió al oficialismo fue la presentación judicial del gobernador Osvaldo Jaldo contra la diputada nacional Soledad Molinuevo. A través de una medida cautelar, el mandatario provincial busca que la Justicia obligue a la legisladora a borrar publicaciones en redes sociales donde se le vincula con hechos de violencia locales, según la agencia Noticias Argentinas.
Desde el espacio libertario, la respuesta fue de absoluto asombro y rechazo. Referentes como Lisandro Catalán calificaron la maniobra como un atentado contra la libertad de expresión, y argumentan que un gobernador no puede avanzar con una cautelar de este tipo sobre un legislador nacional, quien cuenta con fueros y el derecho constitucional de manifestar sus opiniones.
Este cruce judicial no es el único foco de preocupación. La semana pasada, el legislador provincial Federico Pelli sufrió una agresión física (un cabezazo) por parte de un empleado público mientras coordinaba asistencia en una zona inundada. Estos episodios configuran un escenario de "máxima tensión" para el desembarco presidencial.
Cronograma de Javier Milei y el "Tour de la Gratitud"
A pesar del contexto, la agenda de Milei sigue firme, aunque con definiciones de "último momento" por razones de seguridad:
- Foro Económico del NOA (FENOA): El Presidente será el orador principal en el Hotel Hilton Garden Inn, compartiendo panel con figuras como Patricia Bullrich y el CEO de Globant, Martín Migoya.
- Contacto con la gente: Se planea una recorrida por las calles de la capital tucumana como parte de su gira de agradecimiento. Sin embargo, a diferencia de otras visitas, los movimientos exactos del mandatario se guardarán bajo llave hasta minutos antes de realizarlos para evitar escraches o incidentes.
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