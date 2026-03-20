Javier Milei usó "Homo Argentum" para graficar su desprecio por la justicia social

“Y entonces ahora me van a empezar a entender qué es lo que estoy queriendo transmitir: cualquier equilibrio intermedio es inestable, o sea: o se van para el lado de la riqueza o se van para el lado de la pobreza”, siguió el mandatario, para quien “el factor determinante de que los mueve hacia un lado o hacia el otro, es que laburen”.

“Y si ustedes durante 100 años estuvieron fomentando la vagancia en base a esa inmundicia de la justicia social y ustedes estuvieron fomentando el parasitismo, lo lógico era que nos íbamos a estrolar”, concluyó Milei, para quien la vida parece ser una película de ficción.