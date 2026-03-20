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Javier Milei usó "Homo Argentum" para graficar su desprecio por la justicia social

Política

El Presidente se refirió en Tucumán a un episodio de la película protagonizada por Guillermo Francella para fustigar a quienes “estuvieron fomentando la vagancia en base a esa inmundicia de la justicia social”.

Javier Milei usó Homo Argentum para graficar su desprecio por la justicia social

En San Miguel de Tucumán, adonde tuvo a su cargo el cierre del Foro Económico del NOA (FENOA), Javier Milei habló de la inflación que bajará “temprano o tarde”, fustigó a "los cavernícolas" y "los mandriles" y evitó acercarse a los tucumanos que esperaban la visita.

También habló de cine y de la película que “me encanta”, al referirse a ‘Homo Argentum’, en uno de cuyos episodios se habla de “crecimiento”: “Que es el caso cuando (Guillermo) Francella está en un restaurant comiendo y viene un chico (interpretado por Milo J) a pedirle”.

“Entonces, digamos, el mozo del restaurant lo trata de sacar y dice: ‘No, no, déjalo’, y lo invita, digamos, a comer y le da de comer y después lo invita, digamos, lo lleva a comprarse un celular, lo lleva a comprarse ropa, lo lleva a comprarse zapatillas. ¿Y la parte interesante cuál es?”

El Presidente graficó la escena de la siguiente manera: el personaje de Francella “le dice: ‘Vos sos afortunado… Vos tenés mucho tiempo… Es decir, podés disponer de tiempo…’, y el pibe lo mira como diciendo: ‘Loco, pero vos tenés una pila, una torta de guita… Y cuando lo mira, le cae la ficha, Francella dice: ‘Bueno, pero si me dan a elegir entre mi situación y la tuya, me quedo con la mía’”.

escena homo argentum

Para Milei, “lo importante es que ustedes podrían generar esos dos tipos de equilibrios. O sea, los dos son estables, nada más que uno es trampa de pobreza y el otro que ustedes van a ser ricos”.

“Y entonces ahora me van a empezar a entender qué es lo que estoy queriendo transmitir: cualquier equilibrio intermedio es inestable, o sea: o se van para el lado de la riqueza o se van para el lado de la pobreza”, siguió el mandatario, para quien “el factor determinante de que los mueve hacia un lado o hacia el otro, es que laburen”.

“Y si ustedes durante 100 años estuvieron fomentando la vagancia en base a esa inmundicia de la justicia social y ustedes estuvieron fomentando el parasitismo, lo lógico era que nos íbamos a estrolar”, concluyó Milei, para quien la vida parece ser una película de ficción.

milei en tucuman homo argentum

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