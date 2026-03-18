Javier Milei, otra vez de gira internacional: por qué este jueves viaja a Hungría
El Presidente vuelve a dejar el país este jueves para un encuentro de derecha. No trascendieron detalles de la comitiva oficial.
El presidente Javier Milei encara una semana de agenda que combina compromisos institucionales en el norte argentino con un nuevo despliegue internacional, por lo que otra vez viajará al exterior del país, tras sus recientes pasos por Estados Unidos y España.
Este jueves, el mandatario aterrizará primero en Tucumán para participar de un evento económico, antes de emprender un viaje relámpago hacia Budapest, Hungría, donde se reunirá con referentes de la derecha global.
En la que será su cuarta visita a la provincia norteña desde que asumió, Milei se presentará como el orador principal del Foro Económico del NOA (FENOA), organizado por la fundación Federalismo y Libertad.
Sin embargo, la visita se vio recortada: el "Tour de la gratitud" —la caravana militante prevista en Yerba Buena— fue suspendido, transformando el paso del presidente en un acto meramente institucional.
Este desembarco ocurre en un clima de máxima tensión local tras la agresión sufrida por el diputado Federico Pelli y el duro cruce judicial entre el gobernador Osvaldo Jaldo y la dirigencia de La Libertad Avanza (LLA), todo enmarcado en el contexto de las graves inundaciones que azotan a la región.
A qué va Javier Milei a Hungría
Inmediatamente después de su actividad en Tucumán, el jefe de Estado abordará el avión presidencial ARG-01 con destino a Europa. En Budapest, participará de un seminario conservador convocado por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, consolidando su perfil como referente internacional de los espacios de derecha.
La estadía en Hungría será de carácter "exprés", ya que la comitiva argentina tiene previsto permanecer solo unas horas en la capital húngara antes de emprender el regreso al país este mismo viernes. Este viaje se suma a la reciente actividad oficial de Milei en Madrid, reafirmando una semana volcada casi íntegramente a las relaciones exteriores.
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