Javier Milei, otra vez de gira internacional: por qué este jueves viaja a Hungría

milei Javier Milei en España.

A qué va Javier Milei a Hungría

Inmediatamente después de su actividad en Tucumán, el jefe de Estado abordará el avión presidencial ARG-01 con destino a Europa. En Budapest, participará de un seminario conservador convocado por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, consolidando su perfil como referente internacional de los espacios de derecha.

La estadía en Hungría será de carácter "exprés", ya que la comitiva argentina tiene previsto permanecer solo unas horas en la capital húngara antes de emprender el regreso al país este mismo viernes. Este viaje se suma a la reciente actividad oficial de Milei en Madrid, reafirmando una semana volcada casi íntegramente a las relaciones exteriores.