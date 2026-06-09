Malas noticias: cuándo volverá a salir el sol en el AMBA tras jornadas completamente nubladas

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En lo que respecta al estado del cielo, lamentablemente para porteños y bonaerenses los próximos días presentarán bancos de niebla y neblinas, con una fuerte inestabilidad y aumento de la nubosidad. Habrá que esperar al fin de semana para ver salir al sol, al menos, por un rato.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico ante el frío

Vestite en capas: Usá varias prendas (tipo "cebolla") y tapate siempre la cabeza, manos y cuello.

Ventilá un poco: Dejá una pequeña rendija abierta en la ventana para que circule el aire.

Mirá el fuego: La llama de la estufa debe ser siempre azul. Nunca uses las hornallas para calentar.

Tomá calor: Tomá mucha agua y bebidas calientes (té, mate, caldos).

Evitá salir: Si podés, quedate adentro, especialmente de noche.

Cuidá a los más vulnerables: Prestá atención a bebés, ancianos y mascotas, que son quienes sienten más crudamente el frío.