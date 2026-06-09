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Malas noticias: cuándo volverá a salir el sol en el AMBA tras jornadas completamente nubladas

Sociedad

El otoño muestra su peor cara por estos días y el Área Metropolitana de Buenos Aires lo sufre en medio de bajas temperaturas y ropa sin secar.

El AMBA atraviesa días sumamente nublados. ¿Cuándo volverá a salir el sol?

El AMBA atraviesa días sumamente nublados. ¿Cuándo volverá a salir el sol?

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa días grises y la desolación es total: porteños y bonaerenses se preguntan cuándo volverá a salir el sol, algo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) puede responder sin problemas. Lo cierto es que no tiene las mejores noticias para la Ciudad y sus alrededores.

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Cuándo volverá a salir el sol en el AMBA

El SMN dictó sentencia y no hay buenas noticias para los habitantes de Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Si bien el jueves 11 y viernes 12 tendrán una tarde donde el cielo podría presentarse parcialmente nublado, el sol no volverá a salir con todo hasta el domingo 14.

No obstante, las temperaturas no acompañarán: la mínima rondará los 5 grados y la máxima apenas tocará los 14, en una nueva jornada dominical.

Para el lunes, también se espera un cielo parcialmente nublado, con un termómetro similar: las térmicas oscilarán entre los 6 y 15 grados.

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En lo que respecta al estado del cielo, lamentablemente para porteños y bonaerenses los próximos días presentarán bancos de niebla y neblinas, con una fuerte inestabilidad y aumento de la nubosidad. Habrá que esperar al fin de semana para ver salir al sol, al menos, por un rato.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico ante el frío

  • Vestite en capas: Usá varias prendas (tipo "cebolla") y tapate siempre la cabeza, manos y cuello.

  • Ventilá un poco: Dejá una pequeña rendija abierta en la ventana para que circule el aire.

  • Mirá el fuego: La llama de la estufa debe ser siempre azul. Nunca uses las hornallas para calentar.

  • Tomá calor: Tomá mucha agua y bebidas calientes (té, mate, caldos).

  • Evitá salir: Si podés, quedate adentro, especialmente de noche.

  • Cuidá a los más vulnerables: Prestá atención a bebés, ancianos y mascotas, que son quienes sienten más crudamente el frío.

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