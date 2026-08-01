Temporal en el AMBA: se derrumbó parte de un muelle en Dock Sud
Las intensas lluvias provocaron daños en una estructura del muelle 1 de la terminal ubicada en Avellaneda. La empresa Exolgan informó que no hubo heridos y que las operaciones de contenedores continúan con normalidad.
El fuerte temporal provocó serios inconvenientes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el viernes por la noche, dejando calles inundadas, destrozos y más de 50 mil usuarios sin energía eléctrica en el momento de mayor intensidad.Además, generó un derrumbe parcial en un sector en desuso del muelle 1 de la terminal Exolgan, en Puerto Dock Sud, partido de Avellaneda. Si bien el episodio generó preocupación por la magnitud de las lluvias y el simbolismo de la terminal portuaria, la empresa confirmó que no hubo personas heridas ni afectación directa en las operaciones principales.
Según informó Exolgan a través de un comunicado, el colapso se produjo en un tramo del muelle que se encontraba fuera de servicio y que no formaba parte de las áreas operativas habituales de la terminal. En ese sentido, la firma destacó que los accesos para el ingreso y egreso de contenedores llenos y vacíos continuaron funcionando con normalidad, sin interrupciones ni demoras significativas para los transportistas ni para la cadena logística.
Las lluvias intensas dejaron acumulados superiores a los 60 y 80 milímetros en pocas horas en distintas zonas del conurbano, mientras que en algunos sectores de la Ciudad de Buenos Aires se registraron más de 100 milímetros en menos de 24 horas, según datos de organismos meteorológicos.
Las precipitaciones provocaron además calles anegadas, complicaciones en el tránsito e inundaciones en distintos municipios del Gran Buenos Aires, entre ellos Avellaneda, Quilmes, Lanús y La Plata. En varias de estas localidades se registraron reclamos por falta de obras de desagüe y problemas estructurales en la infraestructura urbana, que vuelven más vulnerables a los barrios ante cada episodio de lluvias intensas.
Investigación sobre las causas y alcance de los daños
Mientras se desarrollan las tareas de evaluación, técnicos y especialistas avanzan en el análisis del sector afectado del muelle para determinar las causas precisas del derrumbe y el grado de daño en la estructura. No se descarta que la combinación de una infraestructura en desuso, posible desgaste por el paso del tiempo y el impacto del temporal haya incidido en el colapso.
La empresa anticipó que, una vez finalizados los relevamientos, dará a conocer un informe más detallado sobre el estado del muelle y los pasos a seguir. En paralelo, las operaciones habituales de Exolgan, uno de los principales puertos de contenedores del país, se mantienen activas, dado que el tramo afectado no forma parte del circuito operativo regular.
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