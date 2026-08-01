Temporal en el AMBA: se derrumbó parte de un muelle en Dock Sud

El fuerte temporal provocó serios inconvenientes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el viernes por la noche, dejando calles inundadas, destrozos y más de 50 mil usuarios sin energía eléctrica en el momento de mayor intensidad.Además, generó un derrumbe parcial en un sector en desuso del muelle 1 de la terminal Exolgan, en Puerto Dock Sud, partido de Avellaneda. Si bien el episodio generó preocupación por la magnitud de las lluvias y el simbolismo de la terminal portuaria, la empresa confirmó que no hubo personas heridas ni afectación directa en las operaciones principales.