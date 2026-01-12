Mar del Plata: una pileta de lona en la orilla del mar sorprendió a turistas

Video: alquilaron un departamento en Mar del Plata y tiraron piedras desde el balcón

Tres jóvenes alquilaron un departamento frente al casino de Mar del Plata y, aprovechando su ubicación céntrica, arrojaron piedras desde el balcón contra personas que caminaban por la calle. Se grabaron y subieron el video a las redes sociales.

El indignante video fue publicado por uno de los jóvenes involucrados en TikTok, donde quedó escrachado y hasta tuvo que cambiar su nombre de usuario.

En las imágenes se ve a dos de ellos parados en el balcón de un edificio ubicado frente al casino local. Ambos tenían en sus manos una especie de gomera con la que apuntaban y lanzaban piedrazos contra quienes caminaban por la calle Buenos Aires y cruzaban la avenida Patricio Peralta Ramos, una zona muy transitada por los turistas.

“Los locos se pueden ir del barrio, pero el barrio nunca se va a ir de ellos”, es la frase que pronunció en tono burlón el joven que filmaba toda la paupérrima escena. En el video se escucha incluso a uno de ellos arengando a su otro amigo.

La broma de pésimo gusto se viralizó rápidamente en redes sociales gracias a que el joven que grababa decidió subir el video a su propia cuenta de TikTok. Luego de varias horas, cuando ya había quedado escrachado, el usuario decidió eliminar la publicación y hasta se cambió el nombre.

Sin embargo, la ola de repudio por parte de los demás usuarios se hizo sentir no solo en esa red social sino en otras, donde el video continuó viralizándose y, a través de los comentarios, todos calificaron el accionar como peligroso e irresponsable.

Luego de que las imágenes se viralizaran, el joven publicó otro video: “Para los que bardean, ahí está el video que grabó mi compañero. No le pegó ni le tiró a nadie, quédense tranquilos que somos buena gente”, se excusó.

Hasta el momento, y pese a rotundo repudio contra el accionar de estos veraneantes, no existe una denuncia formalizada contra los jóvenes por el cruel acto.