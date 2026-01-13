Meteotsunami en Mar del Plata: el antecedente del 2022 que hoy vuelve a generar alarma

La explicación principal de la ausencia de heridos y fallecidos fue una combinación de factores fortuitos. A diferencia del episodio actual, que se produjo en horas de la tarde con temperaturas extremas y playas colmadas, el meteotsunami de 2022 se manifestó de madrugada, en pleno feriado y con condiciones meteorológicas adversas que mantenían desiertas las playas. Especialistas del Gabinete de Oceanografía del Inidep advirtieron luego que el resultado podría haber sido dramático si el fenómeno hubiera coincidido con la pleamar, prevista para pocas horas después, o con una jornada de alta afluencia turística.