Meteotsunami en Mar del Plata: el antecedente del 2022 que hoy vuelve a generar alarma
La tragedia reciente en Santa Clara del Mar reavivó el recuerdo de un fenómeno casi invisible para el país, en pleno Mundial de Qatar.
El impacto provocado por el violento fenómeno ocurrido en Santa Clara del Mar trajo nuevamente a escena un episodio de características meteotsunami irrumpió de manera sorpresiva sobre los balnearios, muy similares que se registró en la costa sur de Mar del Plata el 8 de diciembre de 2022.
Aquella madrugada, exactamente a las 2.27, un meteotsunami irrumpió de manera sorpresiva sobre los balnearios, en un contexto en el que casi nadie fuera de la ciudad llegó a dimensionar lo ocurrido: Argentina estaba concentrada en el Mundial de Qatar y en la previa del cruce con Países Bajos.
Aunque no se lamentaron víctimas fatales, los daños materiales fueron de gran magnitud. Sectores completos de balnearios como Mariano, Punta Mogotes y La Restinga quedaron seriamente afectados por el ingreso violento del agua, que avanzó sobre estructuras, mobiliario y zonas de servicios.
La explicación principal de la ausencia de heridos y fallecidos fue una combinación de factores fortuitos. A diferencia del episodio actual, que se produjo en horas de la tarde con temperaturas extremas y playas colmadas, el meteotsunami de 2022 se manifestó de madrugada, en pleno feriado y con condiciones meteorológicas adversas que mantenían desiertas las playas. Especialistas del Gabinete de Oceanografía del Inidep advirtieron luego que el resultado podría haber sido dramático si el fenómeno hubiera coincidido con la pleamar, prevista para pocas horas después, o con una jornada de alta afluencia turística.
Las imágenes de cámaras de seguridad de aquella noche permiten reconstruir la violencia del evento. Tres olas sucesivas avanzaron sin previo aviso e inundaron por completo sectores de carpas y áreas comunes. En el balneario Mariano, la fuerza del agua arrasó con mesas, sillas y lonas, mientras que en complejos cercanos al Faro el impacto fue tan intenso que llegó a romper los blindex que separaban las piscinas del resto de las instalaciones.
Según los especialistas, tanto el episodio de 2022 como el ocurrido recientemente responden al mismo tipo de fenómeno: ondas oceánicas destructivas generadas por alteraciones abruptas de la presión atmosférica asociadas a tormentas intensas. El investigador del Conicet Federico Isla explicaba en aquel momento que, aunque estos eventos no son habituales en la región, los cambios bruscos en la velocidad de desplazamiento de un frente frío pueden provocar estas llamadas “mareas meteorológicas”.
