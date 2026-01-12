Impactante relato de un guardavidas que enfrentó el meteotsunami en Mar del Plata: "Se armó un remolino"
Maximiliano Prenski actuó durante el violento fenómeno que provocó la muerte de un turista y dejó decenas de heridos, reconstruyó minuto a minuto lo ocurrido.
El meteotsunami que sacudió las playas de Mar del Plata dejó imágenes imborrables y un saldo trágico: un turista fallecido, al menos 35 personas heridas y otro hombre que sufrió un infarto. Entre quienes estuvieron en la primera línea de la emergencia se encontraba Maximiliano Prenski, guardavidas en la playa del Torreón del Monje, quien compartió su testimonio en diálogo con C5N.
“El contexto era muy complicado”, explicó. “Fue bastante difícil. Hacía mucho calor, mucha gente en el agua. Teníamos 5 mil personas en el mar, más toda la gente que estaba en la orilla”, recordó, al describir una tarde de pleno verano que, en cuestión de minutos, se transformó en una pesadilla.
Según relató, los primeros indicios del fenómeno fueron sutiles pero inquietantes: “Empezamos a ver que se retiraba un poco el mar, medio raro, pero puede pasar”. Sin embargo, rápidamente la situación se volvió crítica. “Alguna gente se empezó a ahogar, porque el agua los empezó a chupar, así que bajamos todos los guardavidas”, detalló.
La escena dentro del agua era caótica. “Eran como 5 o 6 personas que se estaban ahogando. Hicimos el rescate de todos, los sacamos”, señaló Prenski, quien junto a sus compañeros decidió evacuar la zona de inmediato. “Empezamos a sacar a toda la gente del agua, porque nos pareció rara la conducta del mar, porque siempre que el mar se retira viene un tsunami”, explicó.
El fenómeno, además, no estaba anunciado por ningún factor climático evidente. “Fue completamente inesperado, no estaban las condiciones, no había sudestada ni nada que te pueda indicar algo así”, remarcó el joven, todavía impactado por lo ocurrido.
En total, Prenski estima que rescataron entre doce y quince personas en medio del descontrol. Pero el momento más sorprendente llegó segundos después: “En el momento que retrocedió el agua pasó lo más increíble. Se armó un remolino en el medio del mar, algo que nunca vi en Mar del Plata. Sí lo he visto en otros países, como en Hawaii. Una situación rarísima”, concluyó.
Su relato pone en palabras el dramatismo de una jornada que quedará grabada en la memoria de la ciudad, no solo por la magnitud del fenómeno natural, sino también por el trabajo contrarreloj de los rescatistas que evitaron que la tragedia fuera aún mayor.
