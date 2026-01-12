Impactante relato de un guardavidas que enfrentó el meteotsunami en Mar del Plata: "Se armó un remolino"

En total, Prenski estima que rescataron entre doce y quince personas en medio del descontrol. Pero el momento más sorprendente llegó segundos después: “En el momento que retrocedió el agua pasó lo más increíble. Se armó un remolino en el medio del mar, algo que nunca vi en Mar del Plata. Sí lo he visto en otros países, como en Hawaii. Una situación rarísima”, concluyó.

Su relato pone en palabras el dramatismo de una jornada que quedará grabada en la memoria de la ciudad, no solo por la magnitud del fenómeno natural, sino también por el trabajo contrarreloj de los rescatistas que evitaron que la tragedia fuera aún mayor.