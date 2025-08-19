Maltrato animal en Las Cañitas: buscan identificar a los responsables del envenenamiento masivo de mascotas
Fueron más de diez los animales intoxicados en las últimas horas, mientras que tres de ellos murieron.
La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo de Blas Matías Michienzi, dispuso una serie de medidas para lograr dar con quien o quienes colocaron veneno en la zona del barrio porteño de Las Cañitas con el propósito de intoxicar animales.
Producto de este accionar se reportaron varios seres sintientes muertos y otros intoxicados en las últimas horas. Se reportaban más de diez animales afectados, y tres fallecidos.
Por tal motivo, la UFEMA convoca a las personas que sepan o hayan visto algo relacionado con los hechos, a que aporten cualquier tipo de información que contribuya a identificar a los autores.
En los casos de animales fallecidos, se deberá dar intervención al personal policial y remitir el cuerpo a la guardia de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA para el correspondiente estudio de necropsia.
Hasta el momento, se dispuso relevar a testigos -comerciantes de la zona, empleados del GCBA, vecinos- para que aporten datos que sirvan de avance para la investigación, en particular personas al cuidado de algún ser sintiente que haya sido envenenado. Además, se solicitaron imágenes y videos vinculados a los hechos investigados.
En horas de la noche de este lunes, trabajadores del Gobierno de la Ciudad se encontraban realizando tareas de sanitización las veredas, como método de precaución.
*Ante cualquier información se solicita aportarla al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad –a la casilla de mail [email protected], al teléfono 0800 33 347225 (FISCAL), o de manera presencial en cualquiera de sus sedes-, o a la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad –[email protected].*
