Fue condenado a 60 horas de trabajo comunitario por maltrato animal

Así lo confirmó a Jornada la jefa de Zoonosis, Verena Dietz. “Es el primer caso de maltrato animal con el que logramos una sanción de la Justicia. En primera instancia la jueza ordenó la apertura de la investigación pero posteriormente se logró el acuerdo de partes”, aseguró.

La médica veterinaria relató cómo sucedieron los hechos. “En el mes de abril nos llegó una denuncia con un supuesto maltrato al teléfono oficial con una foto y dirección en el barrio INTA. Nos presentamos en el lugar. El animal estaba muy mal. Pedí la asistencia de la Policía comunitaria, ellos me acompañaron. No labramos un acta dándonle la posibilidad de recuperar al animal sino que directamente lo retiramos porque la perra estaba con un maltrato enorme”.

Describió el lugar en el que se encontraba la perra. “No tenía refugio, estaba sobre un colchón deshecho. No estaba siendo alimentada, atada con una cadena corta en un patio interno a un vehículo. Una cadena de un metro y a 3 metros de un balde de agua verde y en su estado mismo, el animal aparte de estar desnutrido estaba hipotérmico y deshidratado; procedí a retirar la perra del lugar e inicié una acción penal contra la persona”, aseguró.

“Imputado”

Agregó Dietz que “esta semana se abrió una investigación por parte de la Justicia. El dueño quedó imputado pero se llegó a una salida alternativa al juicio mediante un acuerdo de partes donde el hombre va a tener que cumplir tareas comunitarias en un lugar que definirá el Juzgado. El reconoció su mal proceder. El animal fue llevado a Zoonosis inmediatamente, estuvo dos días con suero y calor en forma directa. Cuando empezó a poder alimentarse, lo hicimos con comida en pequeñas cantidades (ablandado) y a partir que empezó a comer mejor, la dimos en tránsito a una mujer (la “Colo” Otero) que colaboró muchas veces con animales en tránsito y llevándoselos después a castrar que es lo que hizo con esta galga”, describió.

Tras haberse recompuesto “en tránsito” la galga fue dada en adopción y vive ahora con una “familia muy buena”, según dijo la titular de Zoonosis. “La tiene junto a otros perros y realmente, parece otro animal. Tiene más o menos un año de edad y no tiene ningún control desparasitario hecho. Actuaron muy bien desde la justicia. No es común que suceda. Hay fiscales y jueces que no dan importancia ni prioridad al tema animal, pero no fue el caso de la jueza es María Tolomei y por parte de fiscalía de la funcionaria Verónica Van Vliet. El hecho del delito está tipificado en el artículo 1 y 2 de ley 14346 que es la Nacional de Maltrato Animal”, concluyó.