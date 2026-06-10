Nuevo operativo en la casa de Claudio Barrelier por el crimen de Agostina Vega: buscan nuevas pruebas
Peritos, bomberos y efectivos policiales realizaron nuevas tareas en la vivienda del principal acusado, intentando recolectar evidencia biológica.
La investigación por el crimen de Agostina Vega sumó este miércoles un nuevo capítulo con un amplio operativo realizado en la vivienda de Claudio Barrelier, ubicada en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba. Peritos especializados, efectivos policiales y dotaciones de bomberos trabajaron durante varias horas en el lugar bajo estrictas medidas de seguridad y con la zona completamente vallada.
El procedimiento fue ordenado por la fiscalía que lleva adelante la causa y tuvo como objetivo profundizar la búsqueda de evidencia que pueda aportar datos determinantes para el expediente. Entre las tareas realizadas se incluyó un nuevo relevamiento de rastros biológicos dentro de la propiedad, con la intención de recolectar muestras genéticas que serán sometidas a análisis forenses.
En paralelo, también se conoció que la madre de Agostina, Melisa Heredia, brindó una muestra de ADN de manera voluntaria para colaborar con las pericias que se desarrollan en el marco de la investigación. Los especialistas buscan cotejar distintos elementos obtenidos durante los procedimientos para reconstruir con mayor precisión los movimientos y circunstancias vinculados al caso.
La medida se suma a una serie de allanamientos y peritajes realizados durante los últimos días en la misma vivienda. En esas inspecciones previas, los investigadores llevaron adelante excavaciones, retiraron distintos elementos para ser analizados y realizaron búsquedas exhaustivas de posibles rastros biológicos en diversos sectores del inmueble.
Por el momento, la causa continúa bajo secreto de sumario y las autoridades mantienen reserva sobre los resultados obtenidos durante el operativo más reciente. Sin embargo, la decisión de regresar a la propiedad con nuevos equipos periciales refuerza la hipótesis de que todavía podrían existir elementos de interés para avanzar en el esclarecimiento del crimen.
Mientras aguardan los resultados de laboratorio y el análisis de las muestras recolectadas, la investigación continúa sumando diligencias con el objetivo de determinar qué ocurrió y reunir todas las pruebas necesarias para sostener el avance judicial de la causa.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario