Nuevo operativo en la casa de Claudio Barrelier por el crimen de Agostina Vega: buscan nuevas pruebas

La medida se suma a una serie de allanamientos y peritajes realizados durante los últimos días en la misma vivienda. En esas inspecciones previas, los investigadores llevaron adelante excavaciones, retiraron distintos elementos para ser analizados y realizaron búsquedas exhaustivas de posibles rastros biológicos en diversos sectores del inmueble.

Por el momento, la causa continúa bajo secreto de sumario y las autoridades mantienen reserva sobre los resultados obtenidos durante el operativo más reciente. Sin embargo, la decisión de regresar a la propiedad con nuevos equipos periciales refuerza la hipótesis de que todavía podrían existir elementos de interés para avanzar en el esclarecimiento del crimen.

Mientras aguardan los resultados de laboratorio y el análisis de las muestras recolectadas, la investigación continúa sumando diligencias con el objetivo de determinar qué ocurrió y reunir todas las pruebas necesarias para sostener el avance judicial de la causa.