Mañana complicada en el AMBA por la densa niebla: vuelos desviados, choques y fuertes demoras en el tránsito

Minutos más tarde, un segundo accidente complicó aún más la jornada. El siniestro se produjo en la mano hacia La Plata, a la altura de Ezpeleta, donde nuevamente la visibilidad reducida por la neblina habría sido un factor determinante. El hecho provocó largas filas de vehículos y demoras en el sentido contrario, generando un colapso prácticamente simultáneo en ambas manos de la autopista.

La intensa niebla que cubrió el Área Metropolitana durante la madrugada y la mañana redujo considerablemente la visibilidad en distintos tramos de la traza, por lo que las autoridades insistieron en circular con extrema precaución, mantener la distancia entre vehículos y utilizar las luces bajas.

Aunque con el correr de las horas el tránsito comenzó a normalizarse, la jornada dejó una de las mañanas más complicadas del año para quienes utilizan diariamente la Autopista Buenos Aires-La Plata.