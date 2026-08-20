Caos en la Autopista Buenos Aires - La Plata por al menos dos choques en medio de la niebla

Un automóvil terminó montado sobre la barrera de New Jersey que divide la traza.

La combinación entre la niebla, la visibilidad reducida y los dos siniestros provocó un escenario de circulación lenta y grandes filas de vehículos.

Desde los organismos que monitorean el tránsito recomendaron circular con extrema precaución, reducir la velocidad y mantener una distancia prudencial con el vehículo que circula adelante.

La Autopista Buenos Aires-La Plata es uno de los corredores viales más importantes para quienes se trasladan diariamente entre la capital bonaerense y el Área Metropolitana. Por eso, cualquier reducción de calzada puede provocar rápidamente largas filas y demoras.

Mientras continúan las tareas para normalizar la circulación, se recomienda extremar los cuidados. La presencia de bancos de niebla puede reducir considerablemente la visibilidad y aumentar el riesgo de accidentes. El Ministerio de Transporte bonaerense recomienda disminuir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y utilizar las luces bajas y antiniebla. También aconsejó evitar maniobras bruscas y no detenerse sobre la calzada ni las banquinas.