Caos en la Autopista Buenos Aires - La Plata por al menos dos choques en medio de la niebla
Como consecuencia del operativo policial, solo hay un carril habilitado, lo que provoca notorias demoras en el tránsito.
Durante la mañana de este jueves se registraron dos siniestros viales sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata, que provocaron reducción de calzada, importantes demoras y un fuerte congestionamiento en distintos tramos.
El primero de los choques se produjo en el kilómetro 25, sentido hacia La Plata, a la altura de Ezpeleta, en el límite entre Quilmes y Berazategui. Por el siniestro fue necesario reducir la calzada y el tránsito comenzó a circular con importantes dificultades.
La situación se volvió todavía más compleja algunos kilómetros antes, donde otro incidente terminó de generar un verdadero cuello de botella para quienes se dirigían hacia la capital bonaerense.
El segundo episodio tuvo lugar en el kilómetro 15, a la altura de Wilde. Allí, un auto chocó con un camión y terminó montado sobre la barrera de New Jersey que divide la traza.
El impacto generó nuevas restricciones y una fuerte congestión en la autopista. Las demoras se extendieron hasta la zona de Quilmes, complicando especialmente el ingreso y egreso de vehículos durante las primeras horas de la mañana.
La combinación entre la niebla, la visibilidad reducida y los dos siniestros provocó un escenario de circulación lenta y grandes filas de vehículos.
Desde los organismos que monitorean el tránsito recomendaron circular con extrema precaución, reducir la velocidad y mantener una distancia prudencial con el vehículo que circula adelante.
La Autopista Buenos Aires-La Plata es uno de los corredores viales más importantes para quienes se trasladan diariamente entre la capital bonaerense y el Área Metropolitana. Por eso, cualquier reducción de calzada puede provocar rápidamente largas filas y demoras.
Mientras continúan las tareas para normalizar la circulación, se recomienda extremar los cuidados. La presencia de bancos de niebla puede reducir considerablemente la visibilidad y aumentar el riesgo de accidentes. El Ministerio de Transporte bonaerense recomienda disminuir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y utilizar las luces bajas y antiniebla. También aconsejó evitar maniobras bruscas y no detenerse sobre la calzada ni las banquinas.
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