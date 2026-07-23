Javier Milei y Victoria Villarruel volverán a estar frente a frente: ¿arderá Troya?

De modo que el domingo podría repetirse una de las tantas e incómodas situaciones que pudieron observarse entre Milei y Villarruel, con sonrisas forzadas, saludos nerviosos y hasta negados, empujones fuera de protocolo y ninguneos de ambas partes, para demostrar públicamente que el distanciamiento es irreversible.

La más reciente ocurrió el pasado 20 de junio en Rosario, donde ambos concurrieron y la vicepresidenta repudió la presencia del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el respaldo que todavía le brindaba el núcleo duro del Gobierno, incluido el propio Presidente.

Además, durante el acto central por el Día de la Bandera Villarruel decidió darle la espalda a Milei cuando se entonaba el Himno Nacional Argentino, algo que causó estupor entre los presentes, tanto nacionales como provinciales y locales.