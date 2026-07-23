Javier Milei y Victoria Villarruel volverán a estar frente a frente: ¿arderá Troya?
El Presidente y su vice serán protagonistas de un acto con gestos que lo dirán todo y en un ámbito donde ambos pueden sentirse a gusto: la Rural de Palermo.
Desde las 11 de la mañana del próximo domingo, en su último día de actividades, se llevará a cabo la inauguración formal de la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria que tiene lugar en la Rural de Palermo, donde volverán a verse las caras Javier Milei y Victoria Villarruel.
En efecto, el Presidente y su vice fueron formalmente invitados al acto por la entidad que organiza la expo y en cuyo predio se lleva a cabo, la Sociedad Rural Argentina (SRA) presidida por Nicolás Pino, donde habrían pasado por alto la conflictiva relación que mantiene la pareja elegida en 2023 para gobernar los destinos del país.
Javier Milei y Victoria Villarruel: enemigos públicos
Un vínculo que parecía indestructible pero que en pocos meses se desdibujó para degenerar en un enfrentamiento sin pausa que se agudiza con cada iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Senado, donde Villarruel funge como presidenta.
De hecho, últimamente volvió a marcar fuertes diferencias con la línea que el oficialismo anarcocapitalista intenta bajar al Congreso al publicar un encendido mensaje relacionado a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas; la vicepresidenta de la Nación, como se sabe, desde siempre ha sostenido un discurso con tintes nacionalistas.
Un discurso y una opinión ante Malvinas que la distancian de Casa Rosada, donde nadie quiere sostener ningún tipo de polémica al respecto para así mantener las “buenas relaciones diplomáticas” con el Reino Unido y cuando la Argentina deje de ser un país bananero los “kelpers” decidan por sí mismos ser argentinos, como deslizó recientemente el vocero presidencial Adrián Ravier.
De modo que el domingo podría repetirse una de las tantas e incómodas situaciones que pudieron observarse entre Milei y Villarruel, con sonrisas forzadas, saludos nerviosos y hasta negados, empujones fuera de protocolo y ninguneos de ambas partes, para demostrar públicamente que el distanciamiento es irreversible.
La más reciente ocurrió el pasado 20 de junio en Rosario, donde ambos concurrieron y la vicepresidenta repudió la presencia del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el respaldo que todavía le brindaba el núcleo duro del Gobierno, incluido el propio Presidente.
Además, durante el acto central por el Día de la Bandera Villarruel decidió darle la espalda a Milei cuando se entonaba el Himno Nacional Argentino, algo que causó estupor entre los presentes, tanto nacionales como provinciales y locales.
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