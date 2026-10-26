Cómo está "Alfredito", el elefante marino que nació hace una diez días en las playas de Mar del Plata
Después de su sorpresiva aparición frente al Instituto Unzué, especialistas confirmaron que superó el período crítico y se desarrolla con normalidad junto a su madre.
A diez días de su nacimiento, Alfredito, el ejemplar de elefante marino nacido en las playas marplatenses sigue siendo noticia. Desde el área de Recursos Naturales y Guardaparques del municipio aseguraron que tras superar el exigente período crítico de las primeras setenta y dos horas, lapso en el que suele registrarse el mayor porcentaje de mortalidad por dificultades en la lactancia, el cachorro exhibe una evolución más que favorable y se encuentra dentro de los parámetros esperados para su especie, consolidando un vínculo sólido de protección y cuidado con su madre.
A partir del monitoreo diario llevado adelante por un comité especializado que incluye a personal de Defensa Civil, el Museo Municipal de Ciencias Naturales y científicos del Grupo de Investigación de Mamíferos Marinos de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el CONICET, se constató que la lactancia transcurre sin inconvenientes. Entre los principales indicadores del óptimo crecimiento se destaca la progresiva pérdida de definición en la zona del cuello del animal, lo que evidencia un aumento sostenido y saludable de peso en esta primera etapa de su vida en la costa atlántica.
Monitoreo científico y recomendaciones para proteger al animal
Los especialistas también observaron importantes avances en la maduración motriz del cachorro, cuyos desplazamientos en la arena son cada vez más coordinados e incluyen breves y controlados ingresos al agua, alternados con prolongados períodos de descanso que reflejan un entorno libre de alteraciones. Las vocalizaciones emitidas por la hembra para guiarlo forman parte natural del aprendizaje y demuestran la buena salud general de ambos ejemplares frente al emblemático edificio del Instituto Saturnino Unzué.
Ante esta postal única que atrajo la atención de vecinos y turistas, las autoridades reiteraron la vigencia de estrictas medidas de prevención para evitar situaciones de estrés que interrumpan el proceso. Se solicita enfáticamente a la comunidad no acercarse, no intentar tocar ni alimentar a los animales, evitar ruidos molestos en las inmediaciones y mantener a las mascotas alejadas del sector, permitiendo que el operativo conjunto de resguardo y seguridad garantice el normal desarrollo del mamífero marino en su hábitat natural.
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