Cómo está "Alfredito", el elefante marino que nació hace una diez días en las playas de Mar del Plata

A partir del monitoreo diario llevado adelante por un comité especializado que incluye a personal de Defensa Civil, el Museo Municipal de Ciencias Naturales y científicos del Grupo de Investigación de Mamíferos Marinos de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el CONICET, se constató que la lactancia transcurre sin inconvenientes. Entre los principales indicadores del óptimo crecimiento se destaca la progresiva pérdida de definición en la zona del cuello del animal, lo que evidencia un aumento sostenido y saludable de peso en esta primera etapa de su vida en la costa atlántica.