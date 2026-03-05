La transacción narco fallida que terminó en masacre: un muerto y dos detenidos
La víctima tenía 32 años y fue asesinada durante una feroz pelea en Necochea. Las hipótesis de la Justicia y el testimonio clave de su pareja.
Un hombre de 32 años fue asesinado a golpes durante una brutal pelea en la localidad de Necochea que se habría originado por una presunta transacción fallida de drogas. Por el hecho, hay dos personas detenidas.
El dramático episodio se registró cerca de las 3 de la madrugada del martes en inmediaciones de la avenida 75 y la avenida 74 de la mencionada ciudad balnearia, cuando personal policial fue alertado sobre una pelea a golpes de puños y piedrazos entre varias personas que mantenían a un individuo reducido en el suelo.
Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, encontraron al hombre sin signos vitales y tendido sobre la vereda. Minutos más tarde, personal médico que arribó en una ambulancia confirmó oficialmente el fallecimiento. La víctima fue identificada como Mathías Fontela, de 32 años.
Transacción narco fallida: qué dijo la novia de la víctima
De acuerdo con el testimonio de la pareja de Fontela, ambos habían sido citados a través de la red social Facebook para concretar una presunta transacción vinculada a estupefacientes.
Sin embargo, el encuentro derivó en una discusión que rápidamente escaló en violencia.
Siembre según el relato de la mujer, el hombre fue perseguido por varias personas que intentaban robarle la droga y fue entonces cuando se produjo la fatal agresión.
Parte del hecho quedó registrado en cámaras de seguridad municipales. En las imágenes se llega a ver una pelea a piedrazos entre varios individuos. El material ya se encuentra en manos de los investigadores y será clave para reconstruir toda la secuencia y determinar responsabilidades.
Como resultado de las tareas llevadas adelante por el Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Primera, se logró la detención de dos personas: una mujer de 20 años y un hombre de 30. Este último fue señalado como partícipe activo en la agresión que derivó en la muerte de Fontela.
Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como “Homicidio en riña” e interviene la UFI N° 03 del Ministerio Público Fiscal de Necochea.
