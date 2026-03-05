La transacción narco fallida que terminó en masacre: un muerto y dos detenidos

Siembre según el relato de la mujer, el hombre fue perseguido por varias personas que intentaban robarle la droga y fue entonces cuando se produjo la fatal agresión.

Parte del hecho quedó registrado en cámaras de seguridad municipales. En las imágenes se llega a ver una pelea a piedrazos entre varios individuos. El material ya se encuentra en manos de los investigadores y será clave para reconstruir toda la secuencia y determinar responsabilidades.

asesinato drogas necochea

Como resultado de las tareas llevadas adelante por el Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Primera, se logró la detención de dos personas: una mujer de 20 años y un hombre de 30. Este último fue señalado como partícipe activo en la agresión que derivó en la muerte de Fontela.

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como “Homicidio en riña” e interviene la UFI N° 03 del Ministerio Público Fiscal de Necochea.