Video: un camión de basura se prendió fuego en Nueva Pompeya
El siniestro tuvo lugar en Avenida Perito Moreno, a metros del cruce con Avenida Sáenz. Toda la zona estuvo cortada al tránsito.
Un camión recolector de residuos de la Ciudad de Buenos Aires se incendió por completo este martes por la mañana en el barrio de Nueva Pompeya. El incidente motivó un importante operativo con la intervención de Bomberos y personal de la Policía porteña.
El siniestro se reportó alrededor de las 9:44 sobre la Avenida Perito Moreno al 760, a metros del cruce con Avenida Sáenz. Con motivo del operativo montado por los bomberos y la Policía de la Ciudad, toda la zona permaneció cortada al tránsito.
Tal como se observa en diferentes videos, las llamas avanzaron rápidamente sobre el camión de basura y consumieron tanto la cabina como las ruedas delanteras y traseras, lo que provocó que el vehículo quedara totalmente destruido.
Al lugar acudieron Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, quienes trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego provocara una explosión de mayor consideración. Según detallaron, personal especializado utilizó una línea de 38 mm para contener el fuego.
En el operativo también intervino personal de la Policía de la Ciudad, que llevó a cabo un corte total del tránsito en ambas avenidas para facilitar las tareas de los equipos de emergencia.
A pesar de la magnitud del incendio y de la gran cantidad de fuego, fuentes que trabajaron en el lugar informaron que no se registraron personas heridas. Desde el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmaron que se hicieron presentes con una ambulancia, pero no fue necesario asistir a ningún paciente.
Hasta el momento se desconocen las causas por las cuales el camión comenzó a prenderse fuego y las mismas serán materia de investigación por parte de los peritos.
Con motivo del operativo, el tránsito en la zona permaneció interrumpido en su totalidad mientras los equipos trabajaban en la extinción del incendio y en las tareas posteriores para remover el vehículo involucrado en el siniestro.
