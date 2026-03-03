Video: un camión de basura se prendió fuego en Nueva Pompeya

incendio camion basura nueva pompeya

A pesar de la magnitud del incendio y de la gran cantidad de fuego, fuentes que trabajaron en el lugar informaron que no se registraron personas heridas. Desde el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmaron que se hicieron presentes con una ambulancia, pero no fue necesario asistir a ningún paciente.

incendio camion basura nueva pompeya

Hasta el momento se desconocen las causas por las cuales el camión comenzó a prenderse fuego y las mismas serán materia de investigación por parte de los peritos.

Con motivo del operativo, el tránsito en la zona permaneció interrumpido en su totalidad mientras los equipos trabajaban en la extinción del incendio y en las tareas posteriores para remover el vehículo involucrado en el siniestro.