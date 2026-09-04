Recibió el alta tras 20 días internado y un patrullero lo atropelló en la puerta del hospital: "No me quedan más vidas"

Aquel episodio también le dejó secuelas importantes: sufrió la trituración de un codo, perdió piezas dentales y sufrió una herida en la cabeza provocada por una madera. También tuvo una hernia y, en otra ocasión, un clavo le atravesó la mano.

Pese a todo, Alexis intenta encontrarle un costado de humor a una racha que parece no darle tregua. “Yo creo que ya no me quedan más vidas; me lo tomo casi como una broma”, contó.

“Fue algo inexplicable, pero bueno, son cosas que pueden pasar. No se ven todos los días”, afirmó sobre el último accidente. Reconoció que tanto este episodio como los anteriores los asume casi como una broma, aunque la realidad es otra: una nueva operación lo espera y su recuperación, una vez más, quedó interrumpida antes de haber comenzado.