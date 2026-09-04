Recibió el alta tras 20 días internado y un patrullero lo atropelló en la puerta del hospital: "No me quedan más vidas"
El impacto desplazó los tornillos de su pierna y ahora deberá someterse a una nueva cirugía.
Alexis tiene 21 años y llevaba 20 días internado en el Hospital Cullen de Santa Fe luego de sufrir un accidente en moto que le provocó una fractura de fémur en tres partes. Tras ser operado, recibió el alta y esperaba en silla de ruedas junto a un amigo en la vereda de la guardia, aguardando un remis, cuando un patrullero perdió el control y los embistió. “Fue algo inexplicable, pero bueno, son cosas que pueden pasar. No se ven todos los días”, manifestó.
Según relató a Cadena 3 Rosario, una ambulancia ingresaba al hospital con la alerta roja y el móvil policial estaba detenido en medio de la calle por una pelea que había ocurrido momentos antes. Cuando el agente intentó poner en marcha la camioneta, tuvo dificultades para hacerlo y finalmente perdió el control. “Se ve que se puso como nervioso, se le fue la camioneta y vino derecho a nosotros. Nos agarró bien de lleno y nos estampilló contra las rejas”, explicó Alexis. Él y su amigo fueron golpeados y el impacto también derribó las rejas del ingreso.
Al intentar incorporarse después del choque, Alexis miró hacia abajo y vio lo que temía. “Cuando me quise sentar, me vi toda la pierna doblada otra vez y empecé a gritar”, recordó. Los médicos ya le anticiparon que los tornillos colocados en la zona de la rodilla durante la cirugía previa se desplazaron con el impacto, por lo que deberá someterse a una nueva intervención. “Ya voy por la sexta cirugía”, lamentó.
Además de él, su acompañante de 21 años registró traumatismos en las piernas y quedó en observación. El conductor del patrullero, de 31 años, sufrió contusiones leves y también fue revisado. Una mujer de 57 años que se arrojó al suelo para evitar ser embestida fue atendida y no presentó lesiones de gravedad. La subdirectora del hospital, la doctora Amanda Sánchez, confirmó que los tres lesionados asistidos se encontraban estables y fuera de peligro al momento de su declaración.
Un historial de accidentes increíbles
Y es que la historia de Alexis parece acumular episodios de una gravedad inusual. Antes de la fractura que sufrió en el accidente de moto y del posterior atropello frente al Cullen, había sobrevivido a una caída desde un tercer piso mientras trabajaba como albañil.
Aquel episodio también le dejó secuelas importantes: sufrió la trituración de un codo, perdió piezas dentales y sufrió una herida en la cabeza provocada por una madera. También tuvo una hernia y, en otra ocasión, un clavo le atravesó la mano.
Pese a todo, Alexis intenta encontrarle un costado de humor a una racha que parece no darle tregua. “Yo creo que ya no me quedan más vidas; me lo tomo casi como una broma”, contó.
“Fue algo inexplicable, pero bueno, son cosas que pueden pasar. No se ven todos los días”, afirmó sobre el último accidente. Reconoció que tanto este episodio como los anteriores los asume casi como una broma, aunque la realidad es otra: una nueva operación lo espera y su recuperación, una vez más, quedó interrumpida antes de haber comenzado.
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