Video: un delincuente le disparó a los pies a un hombre para robarle la moto en Berazategui

Tras lograr su cometido y hacerse con las llaves, el delincuente se subió a la moto robada y escapó a toda velocidad junto a su cómplice, quien lo escoltó en el vehículo original.

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En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes sobre las marcas de los impactos de bala que quedaron visibles en la vereda, junto a la ventana del kiosco. Los casquillos recolectados serán clave para determinar el calibre del arma utilizada.

La policía analiza las cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir la ruta de escape de los sospechosos, quienes permanecen prófugos.

Dos motochorros arrastraron a un hombre para robarle una mochila con dinero en Villa Santa Rita

Un hombre sufrió un violento robo a plena luz del día en el barrio porteño de Villa Santa Rita y la secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad. El episodio, que involucró a dos motochorros y derivó en lesiones en la cabeza de la víctima, se produjo en la puerta de un edificio sobre la calle San Blas, donde el hombre aguardaba con su mochila y su teléfono móvil. La investigación apunta a un dato previo que habría guiado a los asaltantes directamente hacia el blanco.

Según informó el portal SM Noticias, el hecho ocurrió en la intersección de San Blas y Argerich, apenas pasadas las 15, cuando dos personas en una motocicleta se detuvieron en la vereda.

Uno de los atacantes descendió y se dirigió sin dudar hacia el hombre, que parecía estar esperando ser recibido en el edificio.

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La víctima fue agredida con lo que parecía a primafacie la culata de un arma de fuego, aunque no se descarta el uso de armas blancas, mientras un segundo hombre presenciaba el asalto a escasa distancia sin ser abordado.

Al percibir la amenaza, el hombre lanzó un sobre hacia un costado y dejó la mochila en el suelo. Los ladrones tenían un objetivo claro: la mochila y el sobre, que presuntamente contenía dinero en efectivo. El forcejeo resultó en golpes reiterados sobre la cabeza del joven, quien tras separarse del agresor, recogió su teléfono móvil caído durante la pelea. El asaltante, en tanto, escapó con las pertenencias.

Una vecina, alertada por los gritos, llamó al 911 y radicó la denuncia ante la Policía de la Ciudad. Personal de la Comisaría Vecinal 11 A se presentó en la escena y constató la gravedad del ataque.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, a cargo del Dr. Togni y con la Secretaría del Dr. Patrao, que dispuso la intervención de la División Investigaciones Comunales 11 para avanzar en la identificación y captura de los sospechosos. Hasta el momento, la víctima no prestó declaración ante la justicia.