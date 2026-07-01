Uno de los locales más descontracturados de Palermo cerró sus puertas: "No es un adiós sino un hasta luego"
Osvaldo Gross, Juliana Gattas, Javier Zuker y Ximena Sáenz fueron algunos de los fans de la marca que despidieron su local en Palermo y su sitio online.
Era una idea original hasta que empezó a hacerla todo el mundo. El local en Palermo era un golazo, hasta que el alquiler y los costos empezaron a jugar en contra, y la caída en el consumo terminó de sellar el destino de Unitivo, que anunció su cierre esta semana.
La marca Unitivo empezó en 2011 como una respuesta desde el diseño a los preconceptos sobre el género, ya sea de la ropa o de las personas, con su línea de moda unisex y una amplia variedad de productos para todos los cuerpos.
La idea fue tan buena que la marca sobrevivió a la inflación, a una pandemia y a la desaparición masiva de los locales de diseño que hasta hace algunos años reinaban en Palermo SoHo.
"Esto no es un adios sino un hasta luego", anunciaron sus dueños el martes de esta semana en un posteo de Instagram donde se sinceraron sobre el "contexto" que les obligó a tomar la decisión.
"Después de 15 años de amor y dedicación decimos poner una pausa para poder acomodarnos mejor a este contexto. Unitivo es y será un lugar hermoso lleno de historias chistes y fantasía. Gracias por ser parte de esto, esta comunidad será para siempre la mejor del mundo", escribieron.
"Vamos a seguir con nuestro hermano Uniformas en nuestro local ofreciendo los básicos mas lindos y desarrollando uniformes para todo tipo de emprendimiento. Estamos liquidando todo hasta 50% OFF hasta terminar stock en nuestro local Thames 1906 y en la web", detallaron sobre los próximos pasos del equipo detrás de la marca.
El anuncio sorprendió a sus seguidores, incluso a los más famosos, como el chef Osvaldo Gross, la cantante Juliana Gattas, el DJ Javier Zuker, la cocinera Ximena Sánez, el creador de contenido Rechimuzzi o la comunicadora Victoria Garabal.
"So Sad. Los quiero full. Vuelvan pronto", comentó Osvaldo Gross, un sentimiento replicado por Juliata Gattas, quien expresó: "Te amo para siempre unitivo del amor y el humor".
Por otro lado, la tienda "hermana" de Unitivo es una marca que se dedica a la producción de uniformes y merchandising, lo que deja en claro dónde pondrán la creatividad por ahora sus dueños.
Al menos hasta que se recupere el consumo, la economía y el buen humor.
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