Uno de los locales más descontracturados de Palermo cerró sus puertas: "No es un adiós sino un hasta luego"

"Vamos a seguir con nuestro hermano Uniformas en nuestro local ofreciendo los básicos mas lindos y desarrollando uniformes para todo tipo de emprendimiento. Estamos liquidando todo hasta 50% OFF hasta terminar stock en nuestro local Thames 1906 y en la web", detallaron sobre los próximos pasos del equipo detrás de la marca.

El anuncio sorprendió a sus seguidores, incluso a los más famosos, como el chef Osvaldo Gross, la cantante Juliana Gattas, el DJ Javier Zuker, la cocinera Ximena Sánez, el creador de contenido Rechimuzzi o la comunicadora Victoria Garabal.

"So Sad. Los quiero full. Vuelvan pronto", comentó Osvaldo Gross, un sentimiento replicado por Juliata Gattas, quien expresó: "Te amo para siempre unitivo del amor y el humor".

Por otro lado, la tienda "hermana" de Unitivo es una marca que se dedica a la producción de uniformes y merchandising, lo que deja en claro dónde pondrán la creatividad por ahora sus dueños.

Al menos hasta que se recupere el consumo, la economía y el buen humor.