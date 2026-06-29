Un perro argentino ayudó a rescatar con vida a dos nenes entre los escombros en Venezuela
Bart, integrante del cuerpo de infantes de marina, fue clave para redireccionar la búsqueda y orientar la excavación de los rescatistas.
En medio de la tragedia provocada por los dos terremotos que afectaron al estado de La Guaira, una historia de esperanza tuvo como protagonista a Bart, uno de los perros de búsqueda y rescate que integra el contingente argentino enviado a Venezuela. Con la ayuda del can, los socorristas lograron encontrar con vida a dos nenes que permanecían bajo los escombros de un edificio colapsado.
Cómo fue el rescate de los dos chicos
El rescate ocurrió el domingo por la tarde durante una de las jornadas de trabajo de los infantes de marina argentinos, quienes participan de las tareas de ayuda humanitaria y rescate junto con otros equipos locales e internacionales.
La intervención de Bart permitió orientar la búsqueda de los rescatistas hacia el lugar correcto y acelerar una operación que terminó con un resultado positivo en medio de un escenario marcado por la destrucción.
Según informaron desde el Ministerio de Defensa, Bart ingresó a un túnel estrecho que se había formado entre los restos de la estructura derrumbada. Una vez dentro, el perro realizó una marcación positiva, procedimiento mediante el cual los canes entrenados señalan la presencia de personas con vida ocultas entre los escombros.
A partir de esa señal, los rescatistas modificaron el área de excavación y concentraron los esfuerzos en el lugar indicado. La decisión permitió localizar y rescatar con vida a dos menores que permanecían atrapados bajo la estructura.
Una vez finalizada la operación, Bart fue reconocido por las autoridades venezolanas presentes en el lugar en agradecimiento por su desempeño durante la tarea.
Ayuda argentina en Venezuela
Los infantes de marina argentinos especializados en búsqueda y rescate continúan trabajando en Venezuela junto con las autoridades locales y equipos internacionales. Sus tareas incluyen la localización de personas desaparecidas, la asistencia en zonas afectadas por los derrumbes y el apoyo a las operaciones de emergencia. Dentro de ese despliegue, Bart se convirtió en uno de los símbolos de la misión.
El arribo de una misión consular argentina a suelo venezolano se produjo el día sábado 27. Según informó el canciller Pablo Quirno, el objetivo es relevar “las necesidades de asistencia de la colectividad argentina, documentar a los ciudadanos y colaborar con las familias en la búsqueda de paraderos. entre los escombros. Venezuela hoy es un pueblo rodeado de infraestructura caída”.
Además, la Cancillería habilitó un teléfono celular de emergencia en Venezuela para acompañar a las familias que necesiten asistencia. “A fin de acompañar a todas las familias que lo necesiten, se encuentra habilitado un celular de emergencia en Venezuela: +58 414-2387145″, expresó Quirno.
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