Un perro argentino ayudó a rescatar con vida a dos nenes entre los escombros en Venezuela

A partir de esa señal, los rescatistas modificaron el área de excavación y concentraron los esfuerzos en el lugar indicado. La decisión permitió localizar y rescatar con vida a dos menores que permanecían atrapados bajo la estructura.

Una vez finalizada la operación, Bart fue reconocido por las autoridades venezolanas presentes en el lugar en agradecimiento por su desempeño durante la tarea.

Ayuda argentina en Venezuela

Los infantes de marina argentinos especializados en búsqueda y rescate continúan trabajando en Venezuela junto con las autoridades locales y equipos internacionales. Sus tareas incluyen la localización de personas desaparecidas, la asistencia en zonas afectadas por los derrumbes y el apoyo a las operaciones de emergencia. Dentro de ese despliegue, Bart se convirtió en uno de los símbolos de la misión.

El arribo de una misión consular argentina a suelo venezolano se produjo el día sábado 27. Según informó el canciller Pablo Quirno, el objetivo es relevar “las necesidades de asistencia de la colectividad argentina, documentar a los ciudadanos y colaborar con las familias en la búsqueda de paraderos. entre los escombros. Venezuela hoy es un pueblo rodeado de infraestructura caída”.

Además, la Cancillería habilitó un teléfono celular de emergencia en Venezuela para acompañar a las familias que necesiten asistencia. “A fin de acompañar a todas las familias que lo necesiten, se encuentra habilitado un celular de emergencia en Venezuela: +58 414-2387145″, expresó Quirno.